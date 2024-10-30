Şevket Çoruh vefat eden annesine şiirle veda etti! Yaptığı paylaşımla hüzünlendirdi

30 Ekim 2024 07:54 - Güncelleme : 30 Ekim 2024 08:03

Annesini dün toprağa veren Arka Sokaklar’ın Mesut Komiseri Şevket Çoruh cenazenin ardından yaptığı paylaşımla hüzne boğdu.

Arka Sokaklar​ dizisinde oynadığı Mesut Komiser rolüyle büyük kitlelerce sevilen oyuncu Şevket Çoruh’un annesi Neriman Çoruh önceki gün 82 yaşında vefat etti. Bir süredir yaşlılığa bağlı ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele eden Neriman Çoruh, Üsküdar Bülbülderesi Camisi’nde dün kılınan cenaze namazını mütakiben Bülbülderesi Mezarlığı’nda defnedildi.

YAHYA KEMAL BEYATLI'NIN DİZELERİYLE VEDA ETTİ

Anne acısıyla sarsılan Şevket Çoruh​ cenaze merasiminin ardından, sosyal medyada yürek burkan bir paylaşımda bulundu. Annesinin Yahya Kemal Beyatlı’nın Sessiz Gemi şiirini seslendirdiği okuduğu videosunu yayımlayan Çoruh, “Yüzbaşı Neriman… Selo'ya selam söyle” mesajını paylaştı.

Öte yandan cenaze merasiminde Şevket Çoruh'u oyuncu dostları da yalnız bırakmadı. Yeniden kadrosuna döndüğü Arka Sokaklar ile yakında yeni 7. filmi vizyona girecek Çakallarla Dans film ekibi ve Ozan Güven başta olmak üzere çok sayıda oyuncu Çoruh'un annesinin cenazesinde hazır bulundu.