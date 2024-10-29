Yeşilçam'ın "kötü adamı" Nuri Alço'dan kötü haber! Beyin kanaması geçirmişti

29 Ekim 2024 20:19 - Güncelleme : 29 Ekim 2024 20:23

Yeşilçam filmlerinin unutulmaz karakteri Nuri Alço'dan hayranlarını üzen haber geldi. Bir süredir sağlık problemleriyle boğuşan Nuri Alço riskli bir ameliyata giriyor.

Ünlü oyuncu Nuri Alço​'nun sağlık durumu ciddiyetini koruyor.. Beyin kanaması​ geçiren ve kalp pili takılan Alço'nun yeni bir sağlık problemi ile mücadele ettiği açıklandı.

Yeşilçam'ın unutulmaz karakteri 73 yaşındaki Nuri Alço, beyin kanaması geçirmiş ve eşi Burcu Alço tarafından hastaneye kaldırılmıştı. Alço'nun bu sırada kalbinde de sorun olduğu anlaşılmıştı. Ardından ameliyata alınan ünlü oyuncuya kalp pili takılmıştı.

Şimdi ise Alço'nun bağırsak tıkanıklığı rahatsızlığı ile mücadele ettiği öğrenildi. Bu nedenle ameliyata alınacak olan Alço'nun doktoru, operasyonun kalp pili taşıması nedeniyle riskli olduğunu ifade etti.