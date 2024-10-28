Neslihan Atagül yeni projesini açıkladı: Hayranlarını gülümseten cevap

28 Ekim 2024 22:16 - Güncelleme : 28 Ekim 2024 22:24

Ünlü oyuncu Neslihan Atagül anne olmak için gün sayıyor. Güzel oyuncu hayranlarının beklediği yeni projeyle ilgili soruya gülümseten bir yanıt verdi.

Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu çiftinin bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu çiftinin bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Kadir Doğulu​ ile evliliğinde 8'inci yılı dolduran Neslihan Atagül​ hamileliğinin tadını çıkarıyor. Yeni sezonda bir projede yer almayan Neslihan Atagül, hayranlarının merakla beklediği soruya gülümseten bir yanıt verdi. 2016 yılından bu yana evli olduğu Kadir Doğulu ile birlikte anne-baba olmak için gün sayan güzel oyuncu yeni proje sorusuna karnını gösterdi.

"YENİ PROJEM BEBEĞİM"

Kadir Doğulu ile birlikte Mısır’ daki tatilinden güzel kareler paylaşan Atagül, "Yeni projeniz var mı?" sorusuna "Yeni projem karnımdaki bebeğim. Onun için şu an yeni projem yok" dedi.

BEBEĞİN CİNSİYETİ BELLİ

İtalya'da katıldığı bir programda da bebeğinin cinsiyetini açıklayan Neslihan Atagül, bir oğlu olacağını duyurdu.