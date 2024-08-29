Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu çiftinin bebeğinin cinsiyeti belli oldu
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
29 Ağustos 2024 11:49 - Güncelleme : 29 Ağustos 2024 12:14
Geçtiğimiz aylarda hamile olduğunu duyuran Neslihan Atagül'ün bebeğinin cinsiyeti belli oldu. Ailesiyle tatilde olan ve hamile kareleriyle sosyal medyada yorum yağmuruna tutulan Neslihan Atagül'ün bebeğinin cinsiyetinin kız olduğu öğrenildi.
Neslihan Atagül, meslektaşı Kadir Doğulu ile "Fatih Harbiye" setinde tanışmış ve ikilinin arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşmüştü. 2016 yılında evlenen Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu çifti geçtiğimiz aylarda bebek beklediğini duyurmuştu.
NESLİHAN ATAGÜL İLE KADİR DOĞULU'NUN KIZI OLACAK
Aramızda Kalmasın'ın haberine göre, Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül çifti kız bebek bekliyor. 3,5 aylık hamile olan Neslihan Atagül, geçtiğimiz hafta hamilelik haberini sosyal medyadan duyurmuştu.
NESLİHAN ATAGÜL HAMİLELİK HABERİNİ BÖYLE DUYURMUŞTU
Atagül, karnını tutarak verdiği poza "Bir süre daha bu ‘mutluluğumuzu’ mahrem tutmak isterdik. Hakkımız da buydu açıkçası... Velhasılkelam; biz mutluyuz, memnunuz ve iyiyiz" notunu düştü.
Kaynak: tgrthaber.com