Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu çiftinin bebeğinin cinsiyeti belli oldu

29 Ağustos 2024 11:49 - Güncelleme : 29 Ağustos 2024 12:14

Neslihan Atagül, meslektaşı Kadir Doğulu ile "Fatih Harbiye" setinde tanışmış ve ikilinin arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşmüştü. 2016 yılında evlenen Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu çifti geçtiğimiz aylarda bebek beklediğini duyurmuştu.

NESLİHAN ATAGÜL İLE KADİR DOĞULU'NUN KIZI OLACAK

Aramızda Kalmasın'ın haberine göre, Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül çifti kız bebek bekliyor. 3,5 aylık hamile olan Neslihan Atagül, geçtiğimiz hafta hamilelik haberini sosyal medyadan duyurmuştu.

NESLİHAN ATAGÜL HAMİLELİK HABERİNİ BÖYLE DUYURMUŞTU

Atagül, karnını tutarak verdiği poza "Bir süre daha bu ‘mutluluğumuzu’ mahrem tutmak isterdik. Hakkımız da buydu açıkçası... Velhasılkelam; biz mutluyuz, memnunuz ve iyiyiz" notunu düştü.