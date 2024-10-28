Ceyda Düvenci'yi ağlatan konuk: Kızı Melisa ilk kez ekranda

28 Ekim 2024 23:54 - Güncelleme : 28 Ekim 2024 23:57

Ceyda Düvenci 13 yaşındaki kızı Melisa'yı televizyon programında ağırladı. Kızıyla sohbet eden Ceyda Düvenci duygusal anlar yaşayarak gözyaşı döktü. Düvenci "Hayatımın en gururlu anını yaşıyorum." sözleriyle hislerini ifade etti.

Ceyda Düvenci​, programında bu kez kızı Melisa​'yı konuk etti. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı​'na özel çekimde 13 yaşındaki kızını konuk eden Düvenci hislerini "Hayatımın en gururlu anını yaşıyorum. Gururdan gözyaşları sel olur, evlatlar büyür karşınıza oturur, hayallerinden bahseder" ifadeleriyle aktardı.

"BENİM İÇİN ÇOK GURURLU OLDU"

Kızı Melisa annesinin gururlandığını söylemesi üzerine kendi duygularını böyle aktardı: "Ben de... Yani şimdi ayıp olmasın ama, burayı çok görüyordum. Yayınları izliyorum, takip ediyorum. Gerçekten buraya yakından bakmak ve buraya gelmek benim için çok gururlu oldu. Çok iyi hissediyorum"

Ceyda Düvenci'nin 'Cumhuriyet senin için ne demek?' sorusuna kızı Melisa, "Benim arkadaşım geçen yıl bizim koroda şunu demişti; Cumhuriyet fikirlerde ve ruhlarda güvenlik istikbaliyle büsbütün yeni bir hayatın habercisi olmuştur" yanıtını verdi.

KIZI MELİSA İÇİN DOĞUMUNDAN İTİBAREN MÜCADELE VERDİ

Ceyda Düvenci kızı Melisa doğar doğmaz beyin kanaması​ yüzünden serebral palsi hastası olmuştu. Kızı için 2011’den bu yana mücadele eden Düvenci, bu konuda eğitimler aldı, kitap yazdı, annelerle deneyimlerini paylaştı. 2015 yılında Bülent Şakrak ile evlenip oğlu Ali'yi dünyaya getirmişti.