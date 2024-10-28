Yalı Çapkını'nın Orhan'ı Emre Altuğ’dan peş peşe itiraf! ''Boşandım, dolandırıldım, kaybettim"

28 Ekim 2024 17:23 - Güncelleme : 28 Ekim 2024 17:23

Yalı Çapkını dizisinde oynadığı Orhan karakteriyle beğeni toplayan Emre Altuğ, verdiği son röportajında itiraflarda bulundu. Son 10 yılda yaşadıklarından bahseden Emre Altuğ, "Boşandım. Annemi ve babamı kaybettim. Dolandırıldım, büyük bir maddi kayıp yaşadım. Çok ağır depresyonlar geçirdim." dedi.

Şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ​, konser öncesi muhabirlerin sorularını cevapladı. "Ağır depresyonlar geçirdim" diyen Emre Altuğ, son 10 yılda yaşadıklarının kendisini depresyona sürüklediğini anlattı.

EMRE ALTUĞ'DAN İTİRAFLAR PEŞ PEŞE GELDİ

Kıbrıs Girne'de sahneye çıkan Yalı Çapkını​ dizisi oyuncusu Emre Altuğ, "Son 10 yılda yaşamadığım şey kalmadı" dedi. Altuğ, "Önce boşandım. Ardından annemi kaybettim. Dolandırıldım. Büyük bir maddi kayıp yaşadım. Ardından da babam vefat etti. Benim için her şey çok zordu, ağır depresyonlar geçirdim. Beni ayakta tutan oğullarım oldu" dedi.

Emre Altuğ, Kıbrıs Girne sahnesi öncesi son 10 yılının çok zor geçtiğini belirtti. Yeni şarkısı 'Geçiyor 'un kayıtları sırasında çok duygulandığını anlatan Emre Altuğ, "Bir şarkıyı kaydederken insanın son on yılı gözünün önünden geçer mi, geçiyor işte. Bu şarkı zor yılların mutlu sonu." diyerek bahsetti.