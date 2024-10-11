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Yalı Çapkını'nın senaryosu ifşa oldu! Gülseren Budayıcıoğlu her şeyi anlattı

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
11 Ekim 2024 14:20 - Güncelleme : 11 Ekim 2024 14:30
Yalı Çapkını&#039;nın senaryosu ifşa oldu! Gülseren Budayıcıoğlu her şeyi anlattı

Cuma akşamları yayınlanan ve reyting rekorları kıran Yalı Çapkını dizisinin senaryosu ifşa oldu. Eleştiri yağmuruna tutulan Gülseren Budayıcıoğlu, daha fazla dayanamayarak senaryoyu anlattı.

Başrolünde Afra Saraçoğlu​ ve Mert Ramazan Demir​'in yer aldığı Yalı Çapkını​ dizisinin senaryosu ifşa oldu. Yalı Çapkını seyircisinden eleştiri alan dizinin hikayenin sahibi Gülseren Budayıcıoğlu​, adeta senaryoyu ifşa etti. 

YALI ÇAPKINI'NIN SENARYOSU İFŞA OLDU 

Yeni sezonda dizinin başrol karakterleri Ferit​ ve Seyran karakterinin ayrılması izleyiciyi öfkelendirdi. Gülseren Budayıcıoğlu'na diziye yapılan eleştiriler sonrası dizi seyircisini mutlu edecek açıklama yaptı. Gülseren Budayıcıoğlu, ''Seyirci haklı. İzleyici Seyran ve Ferit'in aşkını görmek istiyor. Sezonun daha başındayız. İlerleyen bölümlerde Seyran ve Ferit aşkını yeniden yansıtacağız.'' ifadelerini kullandı.

Yalı Çapkını'nın senaryosu ifşa oldu! Gülseren Budayıcıoğlu her şeyi anlattı - 1. Resim

Gülseren Budayıcıoğlu'nun sözleri sonrası Yalı Çapkını izleyicisi sosyal medyada trend oldu. Afra Saraçoğlu'nun oynadığı Seyran karakteriyle, Ferit Karakterini oynayan Mert Ramazan Demir'in tekrar bir araya gelecek olması hayranlarını heyecanlandırdı. 

Yalı Çapkını'nın senaryosu ifşa oldu! Gülseren Budayıcıoğlu her şeyi anlattı - 2. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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Ayşe11 Ekim 2024 14:34

Yalık çapkını dizisini izleyecek kadar boş vaktim yokmuş gibi yapıyorum ama herkes konuşuyor işte böyle şeyler olunca reytingleri daha da artırıyor herhalde

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