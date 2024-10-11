Caner Erkin oyuncu oldu! Erşan Kuneri'de Şükran Ovalı ile karşılıklı oynadı

11 Ekim 2024 09:34 - Güncelleme : 11 Ekim 2024 10:48

Futbolcu Caner Erkin, eşi Şükran Ovalı'nın yer alığı Erşan Kuneri'de rol aldı. Oyuncu olan Caner Erkin'in sahnesi hayranları tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir, ve son olarak da Eyüpspor'da forma giyen Caner Erkin​, bu kez ise oyuncu oldu. Eşi Şükran Ovalı​'nın yer aldığı Erşan Kuneri​ dizisinde rol alan Caner Erkin'in sahnesine beğeni yağdı.

CANER ERKİN İLE ŞÜKRAN OVALI ERŞAN KUNELİ'DE

Netflix​'te yayınlanacak Erşan Kuneri filminin kadrosunda Zafer Algöz, Çağlar Çorumlu, Ahsen Eroğlu ve Nilperi Şahinkaya gibi isimler yer alıyor. Dün yayınlanmaya başlayan ERşan Kuneri de sürpriz bir isim de yer aldı. Eşi Şükran Ovalı'nın yer aldığı Erşan Kuneri yapımında rol aldı.

Şükran Ovalı ile sahnesi sonrası sosyal medyada yorum yağmuruna tutulan Caner Erkin, Rusça konuştu. Herkes Caner Erkin'e "Futbolu bıraktıktan sonra Oyunculuğa göz kırptı" gibi yorumlar yapıldı. Ayrıca dizide Çağlar Çorumlu'nun eşi ve oğlu da yer aldı.