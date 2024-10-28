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Gülşen'in zor anları! Babası Arslan Bayraktar'ı son yolculuğuna uğurladı

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
28 Ekim 2024 15:11 - Güncelleme : 28 Ekim 2024 15:14

Şarkıcı Gülşen'in babası Arslan Bayraktar dün geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Bugün Gülşen'in babası Arslan Bayraktar son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede gözyaşlarına hakim olamayan Gülşen, ayakta güçlükle durdu.

Şarkıcı Gülşen​'in babası Arslan Bayraktar büyük kızının evinde namaz için abdest aldığı esnada kalp krizi​ geçirerek hayatını kaybetti. Konser için Batum'da olan Gülşen, aldığı acı haberin ardından Türkiye​'ye döndü. Arslan Bayraktar'ın cenazesi Gaziantep'ten alınarak memleketi Ordu'nun Altınordu ilçesine getirildi.

Gülşen'in zor anları! Babası Arslan Bayraktar'ı son yolculuğuna uğurladı - 1. Resim

Gülşen'in zor anları! Babası Arslan Bayraktar'ı son yolculuğuna uğurlandı - 1. Resim

Gülşen babasının evinde taziyeleri kabul etti. Güçlükle ayakta duran Gülşen, gözyaşlarına hakim olmadı. Gülşen'i bu zor günün eşi ve kız kardeşi yalnız bırakmadı. Öğle namazını müteakip evlerinin önünde kılınan cenaze namazının ardından Arslan Bayraktar, toprağa verildi.

Gülşen'in zor anları! Babası Arslan Bayraktar'ı son yolculuğuna uğurladı - 3. Resim

Gülşen'in zor anları! Babası Arslan Bayraktar'ı son yolculuğuna uğurlandı - 2. Resim

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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