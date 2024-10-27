Gülşen'in acı günü! Ünlü sanatçı aldığı haberle yıkıldı

27 Ekim 2024 13:14 - Güncelleme : 27 Ekim 2024 13:22

Ünlü şarkıcı Gülşen Çolakoğlu, baba acısıyla sarsıldı. Sanatçının babası Aslan Bayraktar hayatını kaybetti. Bayraktar'ın büyük kızının evinde namaz için abdest alırken kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

Ünlü şarkıcı Gülşen’in babası​ bu sabah, büyük kızının evinde namaz için abdest alırken kalp krizi​ geçirip vefat etti. Gazeteci Bilal Özcan’ın haberine göre, konser için Gürcistan’ın başkenti Batum’da olan Gülşen​, bu sabah babasının ölüm haberini alınca, apar topar ilk uçakla Türkiye’ye hareket etti.



Gülşen’in babası Arslan Bayraktar’ın, Gülşen’in ablasının kızının doğumu için Gaziantep’e gittiği ve kızının evinde yaşamını yitirdiği öğrenildi.

TORUNUNUN DOĞUM GÜNÜ İÇİN GAZİANTEP'E GİTMİŞTİ

Torununun doğumunda yanında olmak için gittiği Gaziantep’te yaşamını kaybeden Arslan Bayraktar, makine mühendisliğinden emekli. Cenazesi yarın kılınacak cenaze namazı sonrası Gaziantep’te toprağa verilecek.