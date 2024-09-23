Gülşen fenalık geçirdi! Gözyaşları içinde sahneden indi
Dün sabah yakın arkadaşı Metin Arolat'ın cenaze töreninde gözyaşlarına boğulan şarkıcı Gülşen, akşam sahnede fenalık geçirdi. Metin Arolat'ın klip yönetmeni olduğu Bangır Bangır şarkıyı okurken fenalaşan Gülşen, sahneden inmek zorunda kaldı.
Yakın arkadaşı yönetmen ve şarkıcı Metin Arolat'ı kaybeden Gülşen, cenaze töreninde gözyaşlarına boğuldu. Ayakta durmakta güçlük çeken Gülşen programı gereği akşam sahne aldı. Sahnede fenalaşan şarkıcıya ekibi anında müdahale etti.
ŞARKICI GÜLŞEN SAHNEDE FENALAŞTI
Gazete Magazin'in haberine göre; Yakın arkadaşı Metin Arolat'ın ani ölümü sonrası büyük üzüntü yaşayan Gülşen cenazede gözyaşlarını tutamadı. Cenazenin olduğu akşam konsere çıkmak zorunda kalan Gülşen, arkadaşının klibini çektiği Bangır Bangır'ı söylerken fenalaştı.
GÜLŞEN SAHNEDEN AĞLAYARAK İNDİ
Konser esnasında Metin Arolat'ın çektiği Bangır Bangır şarkıyı söyleyen Gülşen, fenalaşarak çevresindekilerden yardım istedi. Dansçıları ünlü şarkıcının yardımına koşarken, Gülşen sahneden inmek zorunda kaldı.