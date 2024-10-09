Gülşen hastane çıkışı görüntülendi! Dudaklarındaki değişim dikkat çekti

09 Ekim 2024 10:25 - Güncelleme : 09 Ekim 2024 10:25

Şarkıcı Gülşen dün akşam hastane çıkışı görüntülendi. Soruları cevapsız bırakan ve apar topar aracına binen Gülşen’in dudaklarındaki değişim dikkat çekti.

Şarkıcı Gülşen​, gece geç saatlerde hastane​ çıkışı görüntülendi. Soruları cevapsız bırakan Gülşen'in dudağındaki şişlik kameralara yansıdı. Gülşen'in son sağlık durumu sevenlerini endişelendirdi.

HASTANE ÇIKIŞI GÖRÜNTÜLENEN GÜLŞEN'İN DUDAKLARINA NE OLDU?

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Gülşen dün akşam hastane çıkışı kameralara yansıdı. Etiler​'de objektiflere yakalanan Gülşen, hiçbir soruya cevap vermeden evinin yolunu tuttu. Dudaklarındaki şişkinlik gözden kaçmayan Gülşen'in ya kontrole geldiği ya da estetik müdahale yaptırdığı iddia edildi.

GÜLŞEN SAHNEDE FENALAŞMIŞTI

Şarkıcı Gülşen, yakın arkadaşı Metin Arolat​'ın hayatını kaybetmesinin ardından sahne aldığı mekanda fenalaşmıştı. Klip yönetmenliğini Metin Arolat'ın üstlendiği Bangır Bangır şarkısını söylediği esnada fenalaşan Gülşen'e ekibi destek olmuştu. Gülşen, Arolat'ın vefatının ardından "Biricik Metin’im. Tek kelime bulamıyorum biliyor musun? Varlığının güzelliğini de yokluğunun acısını da anlatacak... Canımın içi ben perişanım ama sen iyi ol, huzur bul, kavuş sevdiceklerine. Nurlar içinde uyu biricik dostum. Seni sonsuza kadar seveceğim ve çok özleyeceğim." ifadelerini kullanmıştı.