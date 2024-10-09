Müge Anlı'da eşi tarafından Kenan İmirzalıoğlu'na benzetildi! Sosyal medyanın diline düştü

09 Ekim 2024 09:19 - Güncelleme : 09 Ekim 2024 09:43

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında eşini hastanede refakatçisiyle aldatan adam, sosyal medyanın gündemine oturdu. Aldatılan kadın, eşini Kenan İmirzalıoğlu’na benzetince sosyal medya ikiye bölündü.

Müge Anlı​ programına katılan Esma Hanım, 36 yıllık kocasının kendisini aldattığını, kadına altınlarını kaptırdığını iddia ederek şikayetçi oldu. Eşini ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu​'na benzeten kadın, eşinin kendisini aldattığı kadına ise 2 milyon TL parasını kaptırdığını belirtti.

MÜGE ANLI'DA BİR İLK DAHA

Eşini aldattığını yalanlamayan İbrahim Bey, eşini aldattığı kadına tam 2 milyon TL para kaptırdığını itiraf etti. Paralarının bulunması için Müge Anlı'dan yardım isteyen Esma Hanım, İbrahim Bey'in sözleriyle de çılgına döndü.

MÜGE ANLI'DA KENDİSİNİ ALDATAN EŞİNİ KENAN İMİRZALIOĞLU'NA BENZETTİ

Kendisini aldatan eşini Kenan İmirzalıoğlu'na benzeten Esma Hanım'ın yorumuna Müge Anlı, "Kenan İmirzalıoğlu adına güzel olmasa da senin için çok güzel. Zaten herkes herkesi aynı kişiye benzetseydi o zaman bir kişiyi kapışırdık. Aslında insan sevdiğini ne kadar güzel görüyor. Sen de git orda Selma'ya paraları kaptır" dedi.

Esma Hanım'ın açıklaması sonrası sosyal medya ikiye bölündü. Kimileri İbrahim Bey'i Kenan İmirzalıoğlu'na benzetirken, kimileri ise "Sadece andırıyor, benzemiyor" diyerek sosyal medyada tartışmalara neden oldu.