Şarkıcı Gülşen sahnede sinek yuttu! Talihsiz anlar kameraya yansıdı

30 Temmuz 2024 12:03 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 12:29

Gülşen Bodrum'daki sahnesiyle beğeni topladı. Ünlü isimlerin akın ettiği konsere beyaz elbisesiyle çıkan Gülşen, sahnede talihsiz bir olay yaşadı. Şarkı söylediği sırada sinek yutan Gülşen, o anları esprili bir dille anlatınca gelen konukları eğlenceli anlar yaşattı.

ŞARKICI GÜLŞEN, PROTEİN OLARAK SİNEK YEDİ

Sinek yuttuktan kısa bir süre sonra olayı kendisini dinlemeye gelenlere anlatan Gülşen, "Hayattaki şansım. Şöyle görüneceğim diye saatlerce uğraş, protein olarak sinek ye. Olacak iş mi arkadaşlar, olmaz. Çok ayıp... Çok günah bana ya valla günah. Bak buralarda dolaşıyorlar. Nazar değmesin maşallah diyelim. Dolaşın dolaşın..." sözleriyle herkesi güldürdü.

ÜNLÜ İSİMLER GÜLŞEN KONSERİNE AKIN ETTİ

Sosyal medya hesabından konserden anları "Aşk Bodrum’da yaşanıyor güzelim." notuyla paylaşan Gülşen'i Zeynep Bastık, Cemalcan Canseven gibi isimler gitti.