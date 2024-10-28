MasterChef'te Hakan Dündar elendi! Sosyal medya paylaşımlarında tehdit aldığını açıkladı

28 Ekim 2024 15:55 - Güncelleme : 28 Ekim 2024 15:58

MasterChef yarışmasının son yayınlanan bölümüne Nigar ile Hakan'ın yaşadığı gerilimi damga vurdu. Yapılan oylamada Hakan Dündar MasterChef'e veda eden isim oldu. Sosyal medya hesabından şaşırtan bir paylaşım yapan Hakan Dündar, "Tehditler beni yordu" dedi.

MasterChef​ yarışmasında eleme​ potasında olan Kerem​, Semih, Alper ve Hakan elenmemek için mücadele etti. En düşük puanı alan Hakan Dündar MasterChef'e veda eden isim oldu. Hakan'ın son paylaşımı ise kafaları karıştırdı.

MASTERCHEF'TE ELENEN İSİM HAKAN DÜNDAR OLDU

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Hakan Dündar, yarışma esnasında Nigar'ın eşinden tehdit mesajları aldığını açıklamıştı. Elendikten sonra sosyal medya hesabından paylaşım yapan Hakan Dündar, ilk paylaşımın Acun Ilıcalı ve ekibine teşekkür etti.

MasterChef Hakan daha sonra yaptığı paylaşımda tehditler aldığını belirterek, "Bazı olaylardan başından beri uzak durmaya çalıştım ancak üzerime yapıştırılan hırsız yaftası ve yöneltilen tehditler beni gerçekten yordu. Sosyal medyada yapılan hakaretler ve kadın düşmanı gibi oluşturulan yanlış algılar acımasızca" dedi.