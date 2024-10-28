Edis hayranlarına sürpriz yaptı! "Böyle çıkarım karşınıza"

28 Ekim 2024 14:43 - Güncelleme : 28 Ekim 2024 14:44

Bakü'de konser veren şarkıcı Edis, sokakta kendisini bekleyen hayranlarına sürpriz yaptı. Edis'i gören genç kızlar neye uğradıklarını şaşırdı.

Şarkıcı Edis, Bakü'de konser verdi. Konser sonrası kendisini bekleyen hayranlarına sürpriz yapan Edis2in videosu sosyal medyada gündem oldu.

EDİS'DEN HAYRANLARINA BÜYÜK SÜRPRİZ

Konser sonrası kendisini bekleyen hayranlarının yanına giden Edis, camını indirip hayranlarıyla sohbet etti. Büyük şaşkınlık yaşayan hayranlar çığlık çığlığa Edis ile fotoğraf çektirmek istedi.

Ünlü şarkıcı Edis o anları; "Böyle çıkarım karşınıza" notuyla sosyal medya hesabından yayımladı. Kısa bir süre hayranlarıyla sohbet eden Edis, İstanbul'a geri döndü.