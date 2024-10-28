Kerimcan Durmaz, Kızılcık Şerbeti'nin Metehan'ı Rahimcan Kapkap ile karşılaştı! Diyaloglar kırdı geçirdi

28 Ekim 2024 12:15 - Güncelleme : 28 Ekim 2024 12:17

Son dönemde Kızılcık Şerbeti dizisinde Metehan karakteriyle popüler olan Rahim Kapkap, sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz ile karşılaştı. Oyuncuyu gören Kerimcan Durmaz'ın sözleri yanındaki Didem Soydan'ı gülme krizine soktu.

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Başrolünde Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya ve Barış Kılıç'ın yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisi bu sezona da damga vurmayı başardı. Dizide Metehan rolüyle yer alan Rahimcan Kapkap, oturduğu kafede Kerimcan Durmaz ve Didem Soydan ile karşılaştı. Karşılaşma sonrası gelişen diyaloglar kırdı geçirdi.

DİDEM SOYDAN İLE KERİMCAN DURMAZ'IN RAHİMCAN KAPKAP TESADÜFÜ

Kerimcan Durmaz, Didem Soydan ile beraber 'Detoks Günü' videosu için kamera karşısına geçti. Sokak turuna başlayan Kerimcan Durmaz ile Didem Soydan, Kızılcık Şerbeti dizisinde rol alan Rahimcan Kapkap ile karşılaştı.

Kerimcan Durmaz ve Didem Soydan sokak turunda karşılaştıkları Rahimcan Kapkap ile selamlaştı. Nişantaşı'nda birçok mekan gezen iki isim bir arkadaşıyla mekanda oturan Rahimcan Kapkap ile sohbet etti. Didem Soydan, "Umut da tanıyor" derken, Kerimcan Durmaz ise "Severek izliyoruz. Dizinin detaylarını alacağım" dedi. Devamında "O babanın yaptıkları" derken, herkes kahkaha attı.