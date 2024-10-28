Kim Milyoner Olmak İster'de Oktay Kaynarca'yı sinirlendiren cevap! İstiklal Marşı sorusu gündem oldu

28 Ekim 2024 09:48 - Güncelleme : 28 Ekim 2024 09:51

Kim Milyoner Olmak İster programının son bölümünde İstiklal Marşı sorusu gündem oldu. Yarışmada İstiklal Marşı sorusu gündem oldu. Soruya yanlış cevap veren yarışmacı elenirken, sosyal medyada ise gündem oldu.

Oktay Kaynarca'nın sunuculuğunu üstlendiğini Kim Milyoner Olmak İster programında şaşırtan anlar yaşandı. Birbirinden farklı soruların sorulduğu Kim Milyoner Olmak İster'de bu kez de " 'İstiklal Marşı'nın birinci kıtasının kaçıncı dizesi 'O benimdir' ifadesiyle başlar?" sorusu soruldu. Yarışmacı soruya yanlış cevap verince, ortam biranda gerildi.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının son yayınlanan bölümünde İstiklal Marşı sorusu gündem oldu. Yanlış cevap veren yarışmacı, başta Oktay Kaynarca olmak üzere, stüdyodakileri şaşırttı. Şıklarda "Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü" kısımları yer aldı.

Yarışmacı cevap olarak C (Üçüncü) şıkkı verdi. Doğru cevap D şıkkı olan "Dördüncü" çıkmasının ardından yarışmacı Kim Milyoner Olmak İster'den elendi.