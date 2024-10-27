Tatlıses ailesinden üzen haber! Ailecek yakalandılar

27 Ekim 2024 22:06 - Güncelleme : 27 Ekim 2024 22:17

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ve eşi Yasemin Şefkatli koronavirüse yakalandıklarını açıkladı. İkiz bebekleri olan çift hafta sonu kalabalığa girdikleri için virüsü kaptıklarını duyurdu.

İdo Tatlıses​ ile dünyaevine giren Yasemin Şefkatli​ ailece koronavirüse yakalandıklarını sosyal medya hesabından duyurdu. İki bebek annesi Yasemin Şefkatli hastalığa yakalananlara uyarıda bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli Covid-19​'a kalabalıkta yakalandıklarını ve evde dinlendiklerini açıkladı.

Instagram hesabından paylaşım yapan Yasemin Şefkatli "Ailece corona olduk. Eskisi gibi değil neyse ki ama şu ara çok yoğunuz. Hafta sonu kalabalığa girdik ve hepimiz hastayız. İşin özeti, lütfen dikkat edin. Hastaysanız dışarı çıkmak zorunda değilseniz. Lütfen hastaysanız dışarıya çıkmayın. Kimseleri hasta etmeyelim" dedi.