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Edis'ten Eurovision çıkışı: Alizade ile birlikte Azerbaycan'ı temsil etmek istiyor

Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
27 Ekim 2024 00:16 - Güncelleme : 27 Ekim 2024 00:19

Edis, Azerbaycan adına Eurovision'da yarışmak istediğini açıkladı. Eleştirilerin odağındaki Azeri asıllı şarkıcı Asya Alizade ile birlikte yarışmaya yeşil ışık yaktı.

Şarkıcı Edis​, Türkiye'de rap müzik yapan Azeri asıllı şarkıcı Asya Alizade ile birlikte Azerbaycan​'ı Eurovision​'da  temsil edebileceğini açıkladı. Edis yaptığı açıklamada "Alizade'yi çok seviyorum. Bu sizin karar vereceğiniz bir şey. Bir Azerbaycanlının olmasını tabii ki çok istersiniz. Azerbaycan benim için çok özel bir yer. Azerbaycanlı birisiyle olsa çok güzel olur." dedi.

Alizade şarkı sözleri ve kliplerinde uyuşturucu madde kullanımını özendirdiği gerekçesiyle sıklıkla eleştirilerin odağındaydı. Hakkında şikayet bulunan Alizade bu sebeple gözaltına alınıp ifade vermişti.

Edis'ten Eurovision çıkışı: Alizade ile birlikte Azerbaycan'ı temsil etmek istiyor - 1. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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