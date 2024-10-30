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Murat Dalkılıç 10. kez ameliyat masasında! Tüm konserlerini iptal etti

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
30 Ekim 2024 09:27 - Güncelleme : 30 Ekim 2024 09:40

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, tüm konserlerini iptal etti. Sevenlerini endişelendiren Murat Dalkılıç, 10. Kez ameliyat olacak. Burnundaki kemikler sebebiyle 9 kez ameliyat masasına yatan Murat Dalkılıç, yeni bir operasyona hazırlanıyor.

Murat Dalkılıç’ın doğuştan burun kemikleri dışarıda olduğu için 9 kez ameliyat oldu. Tekrar ameliyat olacak Murat Dalkılıç, 2025 Şubat ayına kadar olan tüm konserlerini iptal etti.

MURAT DALKILIÇ 10. KEZ AMELİYAT OLUYOR 

Burun kemiklerinin dışarıya yönelmesi sonrası 9 kez ameliyat olan Murat Dalkılıç, yeniden ameliyat olacak. Ameliyat sebebiyle şubat 2025’e kadar olan tüm konserlerini iptal eden Murat Dalkılıç, bu dönemde sadece özel etkinliklerde sahne alacak.

Murat Dalkılıç 10. kez ameliyat masasında! Tüm konserlerini iptal etti - 1. Resim

Şubat 2025'e kadar tüm konserlerini iptal eden Murat Dalkılıç yasaklarını da bir bir sıraladı. Murat Dalkılıç'ın fotoğraf ve video yasağı şartı koydurduğu öğrenildi.

Murat Dalkılıç 10. kez ameliyat masasında! Tüm konserlerini iptal etti - 2. Resim

Murat Dalkılıç son operasyonundan sonra yaptığı paylaşımda; “Burun kemiklerim dışarı doğru çıkıyordu. Doktor o kemikleri alırken kıkırdağımı da almış. Oramdan, buramdan bir şeyler alınıp, sürekli burnuma eklendi” açıklamasını yapmıştı.

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Kaynak: tgrthaber.com

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