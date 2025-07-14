15 Temmuz’da adliyeler açık mı, kapalı mı belli oldu

Demokrasi ve Millî Birlik Günü bu yıl salı gününe denk geliyor. Tüm Türkiye'de kutlanacak olan özel güne kısa süre kalmasıyla beraber 15 Temmuz'da adliyeler açık mı merak edildi. Binlerce vatandaş adliyelerin resmi tatilde çalışma durumunu araştırdı.

Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nde çeşitli etkinlikler ve anma törenleri düzenlenecek. 15 Temmuz'da adliyelerin açık olup olma durumu merak edilirken kamu kurumları ve devlet daireleri kapalı olacak.

15 TEMMUZ'DA ADLİYELER AÇIK MI 2025?

15 Temmuz 2025 tarihinde adliyede işlem gerçekleştirecek olanlar adliyelerin çalışma durumunu araştırmaya başladı. 2025 resmi tatiller takviminde yer alan 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nde kamu kurumları kapalı olacak. Devlet dairelerinde işi olanlar çarşamba günü itibarıyla işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Adliyeler, resmi tatil günlerinde hizmete ara verirken davalar da resmi tatil gününden sonra görülür. Buna göre yarın adliyeler kapalı olurken çarşamba gününden itibaren normal mesai saatlerine dönecek.

YARIN ADLİYELER AÇIK MI?

15 Temmuz Salı gününe kısa süre kala vatandaşlar adliyelerin çalışma durumunu araştırdı. Davası olanlar, adliyede işlem gerçekleştirecek olanlar adliyelerin yarın çalışma durumuna dair duyuruları yakından takip etti.

15 Temmuz'un resmi tatil olmasından dolayı adliyeler yarın kapalı olacak. İşlem gerçekleştirecek olanlar ise çarşamba günü itibarıyla gerçekleştirebilecek.

ADLİYE ÇALIŞMA SAATLERİ

Her gün binlerce kişinin ziyaret ettiği adliyelerde yoğunluk devam ediyor. Sabah erken saatlerde mesaiye başlayan adliyeler hafta sonu ve resmi tatillerde kapalı oluyor.

Adliye çalışma saati 08.30'da başlarken 17.00'de sona eriyor. Bu saat aralığında hizmet verilirken 12.30 ile 13.30 aralığında öğle arası oluyor.