15 Temmuz’da kargolar çalışır mı 2025? Aras, Sürat, Trendyol Express ve PTT kargo çalışma durumu

15 Temmuz'da kargo bekleyen vatandaşlar çalışıp çalışmadığını araştırmaya başladı. Kargolar resmi tatillerde kapalı olurken paket bekleyen ve gönderecek olanlar 15 Temmuz'da kargolar çalışıyor mu araştırmasına başladı.

Demokrasi ve Millî Birlik Günü bu sene salı gününe denk geliyor. Milyonlarca kişi Türkiye'nin dört bir yanında anma törenleri ve etkinliklere katılacak.

Kargoların 15 Temmuz'da açık olup olmadığı da merak konusu haline gelirken resmi tatilde çalışma durumu belli oldu.

15 TEMMUZ KARGOLAR ÇALIŞIR MI 2025?

Demokrasi ve Millî Birlik Günü, tüm Türkiye'de kutlanacak. Her sene kutlanan özel günün resmi tatil ilan edilmesinden dolayı kamu kurumları, devlet daireleri, hastaneler, sağlık ocakları ve bankalar kapalı oluyor.

15 Temmuz'un resmi tatil olmasından dolayı kargo şirketleri de hizmete 1 gün ara verecek. Trendyol Express, Aras, Sürat, Yurtiçi kargolarından paket bekleyenler paketlerine bugün mesai saati bitişine kadar veya çarşamba günü ulaşabilecek. Resmi tatil nedeniyle salı günü kargo şirketleri kapalı olacak.

15 TEMMUZ TRENDYOL EXPRESS ÇALIŞIYOR MU?

Demokrasi ve Millî Birlik Günü, ülkemizde her sene kutlanan resmi tatil olurken 15 Temmuz Darbe Girişimi sırasında hayatını kaybeden 240'ı aşkın sivil polis ve askeri anmak için tatil günü ilan edildi.

Bu nedenle kamu kurumları, devlet daireleri ve banka gibi kurumlar yarın kapalı olacak. Kargo şirketleri de resmi tatil dolayısıyla yarın hizmete ara verecek. Dağıtımlar bugün mesai bitişine kadar yapılırken salı günü hizmete ara veriliyor. Vatandaşlar çarşamba günü itibarıyla kargo hizmeti almaya devam edecek.