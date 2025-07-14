15 Temmuz’da bayrak asılır mı? Türk Bayrağı asılan günler

Bu yıl 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü, Salı gününe denk geliyor. Milyonlarca kişi anma törenlerine katılırken balkonlarda, camlarda, iş yerlerinde Türk Bayrakları asılmaya başladı. Vatandaşın gündeminde ise 15 Temmuz'da Türk Bayrağı asılır mı sorusu yer aldı. İşte Türk Bayrağı asabileceğiniz özel günler ve bayramlar!

Demokrasi ve Millî Birlik Günü'ne kısa süre kaldı. Tüm Türkiye'de kutlanacak olan 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü bu sene salı gününe denk geliyor. Milyonlarca kişi balkonlarından şanlı Türk Bayrağı'nı asarak özel günü kutlayacak.

15 TEMMUZ'DA BAYRAK ASILIR MI?

Demokrasi ve Millî Birlik Günü, bu yıl da ülkemizde kutlanacak. Çeşitli anma törenleri ve etkinliklerle geçecek olan özel günde Türk Bayrağı asılacak. 15 Temmuz günü Türk Bayrağı asılabilirken Mevzuat'ta yer alan ifadeler şöyle: "İşyeri, konut vb. özel yerlere, Milli Bayramda, resmi bayramlarda, kurtuluş ve Atatürk'ü anma günlerinde 7 nci maddenin A bendi hükümlerine bağlı olmaksızın Bayrak asılabilir."

BAYRAK NE ZAMAN YARIYA ÇEKİLİR?

Türk Bayrağı'nın yarıya çekileceği durumlar ve özel günler vatandaşın gündeminde. Türk Bayrağı'nın yarıya indirileceği zaman hakkında Mevzuat'ta yer alan bilgiler şöyle:

"Bayrağın yarıya çekilmesi

Madde 24 – Bayrak, 10 Kasımda Türkiye'de ve Türkiye Cumhuriyetinin dış temsilciliklerinde, resmi ve milli binalarında yarıya çekilir. Bayrağın yarıya çekileceği diğer haller ve zamanlar Dışişleri Bakanlığının görüşü alınarak Başbakanlıkça tesbit ve ilan edilir.

(Değişik: 22/2/2001 - 2001/2130 K.) Bu hallerde Bayrak, yavaş yavaş yarıya indirilir (Değişik: 22/2/2001 - 2001/2130 K.) Sürekli çekilmeyen yerlerde Bayrak, önce tepeye kadar çekilir, sonra yarıya indirilir. Türkiye Büyük Millet Meclisi binasının önündeki Bayrak hiç bir zaman, Anıtkabirdeki bayrak 10 Kasım dışında yarıya indirilemez."

TÜRK BAYRAĞI NE ZAMAN ASILIR?

Türkiye'de milli bayramlar, resmi tatiller ve özel günlerde şanlı Türk Bayrağı camlarımızda, iş yerlerimizde, okullarımızda ve balkonlarımızda yer alıyor. Sene içerisinde Türk Bayrağı'nı asabileceğiniz özel günler heyecanla bekleniyor.

Sene içerisinde Türk Bayrağı asılabilecek günler ve bayramlar şöyle:

1) 18 MART ŞEHİTLERİ ANMA GÜNÜ

2) 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI

3) 19 MAYIS GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI

4) 15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ

5) 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI

6) 19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ

7) 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI