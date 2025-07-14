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TÜMÜTümü
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 | Sumru Tarhan

Kurumsal 15 Temmuz mesajları 2025! Resimli, kısa ve uzun sözler

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, ülkemizde heyecanla bekleniyor. 15 Temmuz kurumsal mesajları sizler için derledik. Patronunuza ve iş arkadaşlarınıza göndermek üzere kısa, anlamlı ve resimli 15 Temmuz ile ilgili sözler!

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Kurumsal 15 Temmuz mesajları 2025! Resimli, kısa ve uzun sözler
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
14.07.2025
saat ikonu 11:42
|
GÜNCELLEME:
14.07.2025
saat ikonu 11:42

ve Milli Günü, bu sene yarın kutlanacak. Özel günde sevdiklerinize ve iş arkadaşlarınıza göndermek üzere kurumsal 15 Temmuz mesajlarını hazırladık.

KURUMSAL 15 TEMMUZ MESAJLARI

15 Temmuz’da gösterilen birlik ve kararlılıkla, her zorluğun üstesinden gelebileceğimizi bir kez daha gördük. Demokrasi ve özgürlük için can veren tüm kahramanları saygıyla anıyoruz.

Bugün, milletimizin azmi ve kararlılığıyla yazılmış bir demokrasi destanını anıyoruz. 15 Temmuz’un anlamı ve ruhu hepimizin rehberi olsun.

Birlik, ve demokrasi inancıyla; 15 Temmuz’da gösterilen direnişi unutmadan, geleceğe daha güçlü adımlarla ilerliyoruz.

15 Temmuz’da gösterilen kahramanlık; sadece bir günü değil, milletimizin karakterini yansıtan bir duruştur.

Ülkemizin aydınlık yarınlarına inancımızı, 15 Temmuz’da gösterilen fedakârlıklarla perçinliyoruz.

Kurumsal 15 Temmuz mesajları 2025! Resimli, kısa ve uzun sözler

Demokrasiye gönülden bağlı, birlikte üreten bir toplumun parçası olmaktan gurur duyuyorum. 15 Temmuz’u saygı ve minnetle anıyoruz.

15 Temmuz, sadece bir direniş değil; aynı zamanda bir milletin kendine ve geleceğine sahip çıkışıdır.

Bu ülke için birlikte çalışmak, üretmek ve değer katmak; 15 Temmuz’da gösterilen fedakârlıklara olan vefa borcumuzdur.

Demokrasiye, özgürlüğe ve millet iradesine sahip çıkan herkesi saygıyla selamlıyorum.

Bugün, ülkemiz için daha çok çalışma ve daha çok üretme sorumluluğumuzu hatırladığımız gündür.

Kurumsal 15 Temmuz mesajları 2025! Resimli, kısa ve uzun sözler

PATRONA, İŞ ARKADAŞINA 15 TEMMUZ İLE İLGİLİ SÖZLER VE MESAJLAR

15 Temmuz’da gösterilen kararlılık, her kurum ve birey için ilham vericidir.

Birlikte çalıştığımız değerli yol arkadaşlarımla, demokrasimize olan bağlılığımızı bugün bir kez daha dile getiriyoruz.

Geleceğimizi, 15 Temmuz’da yazılan fedakârlık destanından ilham alarak inşa ediyoruz.

15 Temmuz’da ülkesine sahip çıkan her bir ferdi rahmet ve minnetle anıyor, birlik içinde güçlü yarınlara yürümeyi temenni ediyorum.

Kurumsal 15 Temmuz mesajları 2025! Resimli, kısa ve uzun sözler

Bugün, ortak değerlerimiz etrafında daha sıkı kenetlenme günüdür. 15 Temmuz’un ruhunu hep birlikte yaşatıyoruz.

Demokrasiye olan inancımızla, birlik ve beraberliğimizle ülkemize değer katmaya devam edeceğiz.

Herkesin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü saygıyla anıyor, geleceğe umutla bakmayı diliyorum.

Bu ülkenin yarınlarına katkı sağlamak, hepimiz için bir görev ve onurdur.

15 Temmuz’da gösterilen cesareti ve kararlılığı, iş hayatımıza da ilham olarak taşıyoruz.

Kurumsal 15 Temmuz mesajları 2025! Resimli, kısa ve uzun sözler

Milli birlik ve beraberlik içinde üretmeye, gelişmeye ve büyümeye devam ediyoruz.

O karanlık geceyi aydınlığa çeviren ruh, bugün çalışma azmimizin de temelidir.

Birlikte güçlü olduğumuzu bize hatırlatan o geceyi unutmadık, unutturmayacağız.

Aynı ülkenin evlatları olarak; demokrasimize ve değerlerimize birlikte sahip çıkıyoruz.

Bu topraklar için mücadele eden tüm kahramanlara minnetle…

Bugün, sadece geçmişi anma değil, geleceği hep birlikte inşa etme günüdür.

Şehitlerimizin emanetine sahip çıkıyor, hep birlikte daha güzel yarınlara yürümeye devam ediyoruz.

Kurum olarak demokrasinin ve milli iradenin her zaman yanındayız.

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