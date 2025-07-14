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 | Suat Vilgen

Arsenal'den Trossard için dev indirim! İngiliz basını masadaki rakamı ve görüşme tarihini yazdı

Fenerbahçe, Arsenal’in Belçikalı yıldızı Leandro Trossard’ı kadrosuna katmaya çok yakın. Londra'da yapılacak kritik görüşme öncesi Arsenal fiyatta dev bir indirim yaparken taraflar prensip anlaşmasına vardı. İngiliz basını, nihai görüşmenin tarihini ve transferin rakamsal detaylarını paylaştı...

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Arsenal'den Trossard için dev indirim! İngiliz basını masadaki rakamı ve görüşme tarihini yazdı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
14.07.2025
saat ikonu 14:02
|
GÜNCELLEME:
14.07.2025
saat ikonu 14:02

, ’in Belçikalı yıldızı Leandro Trossard’ı kadrosuna katmaya çok yakın. Londra'da yapılacak kritik görüşme öncesinde taraflar prensip anlaşmasına vardı. İngiliz basını, nihai görüşmenin tarihini ve masadaki rakamı paylaştı.

Arsenal'den Trossard için dev indirim! İngiliz basını masadaki rakamı ve görüşme tarihini yazdı

FİNAL GÖRÜŞMESİ HAFTA SONU

Fenerbahçe, yeni sezon kadro planlaması doğrultusunda büyük bir adım atmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, devi Arsenal’in yıldız ismi Leandro Trossard’ı renklerine bağlamaya artım çok yaklaştı. The Boot Room'da yer alan habere göre, Fenerbahçeli ve Arsenalli yöneticilerin son görüşme için hafta sonu bir araya gelecek.

Arsenal'den Trossard için dev indirim! İngiliz basını masadaki rakamı ve görüşme tarihini yazdı
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PRENSİPTE ANLAŞMA SAĞLANDI

2022 yılında Brighton’dan Arsenal’e olan 30 yaşındaki Belçikalı futbolcu, Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına vardı. Geçtiğimiz sezon Premier Lig'de oynanan tüm maçlarda süre alan ve 16 gol katkısıyla dikkat çeken Trossard, Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta’nın joker oyuncularından biri olarak görülüyordu.

Arsenal'den Trossard için dev indirim! İngiliz basını masadaki rakamı ve görüşme tarihini yazdı

ARSENAL ZARARI GÖZE ALDI

Arsenal, oyuncu için belirlediği 27 milyon sterlinlik bonservis bedelinde ısrarcıydı ancak Fenerbahçe bu rakamı aşağı çekmekte kararlı tutumu sonrası İngiliz ekibinin 17 milyon sterlinlik bir bedel talep ederek zarar etmeyi göze aldığı belirtildi. Arsenal, Chelsea'den 52 milyon sterline transfer etmeye hazırlandığı Noni Madueke ve Sporting Lizbon’dan Viktor Gyokeres için kaynak bulmak amacıyla Trossard’ı bir an önce elden çıkarmaya sıcak bakıyor.

Arsenal'den Trossard için dev indirim! İngiliz basını masadaki rakamı ve görüşme tarihini yazdı
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ARTETA'YA "DIŞARI" TEPKİSİ

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta’nın kadrosundaki önemli esneklik sağlayan isimlerden biri olan Trossard, hem sol kanatta hem de forvet arkasında oynayabiliyor. Arsenal taraftarları, sakatlıkların şampiyonluk yarışını nasıl etkilediğini geçtiğimiz sezon Saka ve Havertz örnekleriyle deneyimlemişken, Trossard gibi çok yönlü bir oyuncunun satılmasına karşı çıkan çok sayıda taraftar da var. Bu arada Arsenal'ın maçlarını oynadığı Emirates Stadyumu'un duvarına yazılan "Arteta Out/Arteta dışarı" şeklindeki yazı Trossard'ın satılmasına yönelik karara bir tepki olarak yorumlandı.

Arsenal'den Trossard için dev indirim! İngiliz basını masadaki rakamı ve görüşme tarihini yazdı
ETİKETLER
#transfer
#belçika
#premier lig
#arsenal
#Fenerbahçe
#Leandro Trossard
#Spor
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