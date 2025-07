15 Temmuz mesajları ve sözleri! Resimli, anlamlı ve duygusal 15 Temmuz paylaşımları

Facebook, Whatsapp, Instagram ve X üzerinden paylaşabileceğiniz 15 Temmuz mesajları ve sözleri bu yıl da ilgi gördü. Her yıl kutlanan 15 Temmuz bu sene salı gününe denk gelirken çeşitli etkinlikler de düzenleniyor.

15 TEMMUZ MESAJLARI VE SÖZLERİ KISA, UZUN VE ANLAMLI

Vatan için bir gece uyumayanlara selam olsun.

15 Temmuz, milletin kaderine sahip çıktığı gündür.

Bayrak düşmez, ezan susmaz!

O gece yazılan destanı unutma!

Vatan, uğruna ölen varsa vatandır.

Şehitler ölmez, vatan bölünmez!

15 Temmuz: Direnişin adı, birlik günüdür.

Milli irade, tanktan büyüktür!

Kalbimizde 15 Temmuz’un ateşi hâlâ yanıyor.

RESİMLİ 15 TEMMUZ MESAJLARI 2025

15 Temmuz gecesi, milletimizin iradesine yapılan hain saldırıya karşı dimdik ayakta durduğu, tarihe altın harflerle yazılmış bir direniştir. Unutmadık, unutturmayacağız.

Tanklara karşı yürekle, kurşunlara karşı inançla durduk. Bu millet esareti kabul etmez!

Bir millet düşünün, gecenin bir yarısı çocuklarını geride bırakıp, vatan için sokağa dökülen… O gece biz yeniden millet olduk.

15 Temmuz’da tanklara karşı duran o yiğitlerin adını tarihler değil, kalpler yazdı.

Şehitlerimizin emanetine sahip çıkmak boynumuzun borcudur. 15 Temmuz’u unutma, unutturma!

Bayrak için, ezan için, millet için sokaklara çıkan o yürekler, bu toprakların ruhunu yeniden inşa etti.

Vatan toprağını namus bilenler, o gece destan yazdı.

O gece sokaklara dökülen her insan, birer kahramandı.

Dirilişin ve direnişin simgesi: 15 Temmuz.

Milletin kararlılığı karşısında hiçbir ihanet başarılı olamaz!

Her 15 Temmuz, milli ruhun ateşlendiği gündür.

15 Temmuz’un karanlığında parlayan cesaret ışığını hiç söndürmeyeceğiz.

Halkın gücünü hiçbir tank durduramaz.

Bu millet, esareti değil şehadeti seçer. O gece bunu bir kez daha gösterdik.

DUYGUSAL 15 TEMMUZ SÖZLERİ FACEBOOK, INSTAGRAM VE TİKTOK

Gözyaşlarımız düşse de yere, inancımız asla düşmedi.

Şehitlerin çocukları, bu milletin evladıdır.

Geceyi karanlık sananlar, o gecede parlayan yürekleri görmedi.

15 Temmuz’da yüreğimizle koruduk bayrağı, ellerimizle tuttuk özgürlüğü.

Bir annenin duası, bir babanın feryadıyla yazıldı bu destan.

O gece sadece tanklar ilerlemedi; korkusuz yürekler de yürüdü onlara karşı.

Vatan, bir gün bile unutanın değil; her gün sahip çıkanındır.

Şehitler toprağın değil, kalplerin en derin yerindedir.

O gece evlatlar annelerine değil, vatana sarıldı.

Ağladık, ama dimdik durduk. Çünkü bu vatan bizimdi.

Bir gecede yaşandı asırlar…

Vatan için gözünü kırpmadan yürüyene, kahraman denir.

O gece bir millet değil, bir yürek oldu Türkiye.

Her can bir bedel, her şehit bir bayraktır bu topraklarda.

Ezan susmasın, bayrak inmesin diye o gece susmadık.