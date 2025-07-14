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 | Berrak Arıcan

ABD'ye gitmeyi umarken yüzlerce kişi küçücük bir adada mahsur kaldı!

İspanya'dan ABD'ye gitmek için Delta Air Lines'a ait bir yolcu uçağıyla seyahat edenler bir anda kendilerini Atlantik Okyanusu'nda küçük bir adada buldular. Üstelik yolcular, bu adada 29 saat mahsur kaldılar.

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ABD'ye gitmeyi umarken yüzlerce kişi küçücük bir adada mahsur kaldı!
KAYNAK:
CBS News
|
GİRİŞ:
14.07.2025
saat ikonu 12:50
|
GÜNCELLEME:
14.07.2025
saat ikonu 12:50

ABD merkezli Delta Air Lines'a ait, 282 yolcu, 13 mürettebatlı uçak, Madrid'den New York'a gitmek üzere harekete geçti. Fakat pilotlar, Atlantik Okyanusu'nda uçakta bir tespit ettiler.

ABD'ye gitmeyi umarken yüzlerce kişi küçücük bir adada mahsur kaldı!

ADADA 29 SAAT MAHSUR KALDILAR

Pilotlar, arız nedeniyle protokolleri devreye soktu ve rota değişti. Yolcu uçağı, Atlantik Okyanusu'nda bulunan Terceira Adası'na inmek sorunda kaldı. Havayolu yetkilileri, uçağın güvenli bir şekilde Lajes kasabasındaki hava üssüne indirildiğini açıkladı.

Bu beklenmedik motor arızası nedeniyle yolcular, Terceira Adası'nda 29 saat mahsur kaldılar. Yolculara konaklama ve yemek hizmetleri verildi. CBS News'in haberine göre, yolculara bir başka uçak tahsis edildi ve saatler sonra ABD'ye iniş sağlandı.

ABD'ye gitmeyi umarken yüzlerce kişi küçücük bir adada mahsur kaldı!

Öte yandan Terceira Adası, Atlantik Okyanusu'nda yer alan ve Portekiz'e bağlı Azor takımadalarının bir parçası. Aynı zamanda ABD Hava Kuvvetleri'ne ait bir üsse de ev sahipliği yapan adada, II. Dünya Savaşı sırasında hayatını kaybeden İngiliz ve Amerikalı askerlerin gömülü olduğu bir mezarlık da bulunuyor.

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ETİKETLER
#motor arızası
#Delta Air Lines
#Terceira Adası
#Uçak İnişi
#Havayolu Kazası
#Dünya
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