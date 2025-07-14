Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
31°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan

Hindistan'da 260 kişinin ölümüne neden olan uçak kazası için skandal iddia

Hindistan'da Air India uçağının düşmesiyle, 260 kişinin hayatını kaybettiği kaza için skandal bir iddia ortaya atıldı. Pilotlardan birinin depresyon ve ruh sağlığı sorunları yaşadığı öne sürüldü. Pilotların tıbbi kayıtları inceleniyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
14.07.2025
saat ikonu 11:17
|
GÜNCELLEME:
14.07.2025
saat ikonu 11:17

Hindistan'ın Ahmedabad şehrinde kalkıştan çok kısa bir süre sonra düşen, uçaktaki 241 kişinin, yerdeki ise 19 kişinin hayatını kaybettiği kaza hakkında skandal bir iddia ortaya atıldı. Kokpitte 8 bin 200 saatten fazla deneyime sahip pilot Kaptan Sumeet Sabharwal'ın son 3-4 yıldır uçuşlardan uzak kaldığı, sağlık raporu aldığı ortaya çıktı. Annesinin ölümünün ardından izin aldığı bilinen kaptan Sabharwal'ın 'tıbbi olarak temizlendiğine' inanılıyordu.

Hindistan'da 260 kişinin ölümüne neden olan uçak kazası için skandal iddia

''YANLIŞLIKLA KAPATILMIŞ OLAMAZ''

Air India'ya ait uçağın ise 2 yakıt anahtarı kalkıştan kısa bir süre sonra kapatıldı, bunun sonucunda feci bir güç kaybı yaşandı ve uçak yere çakıldı. Dailymail'in haberine göre ise anahtarların 'kilitleme özelliği' pilotların pozisyonlarını değiştirmeden önce onları yukarı kaldırmaları gerektiği anlamına geliyordu; bunlar yanlışlıkla kapatılabilen basit basmalı düğmeler değildi.

Hindistan'da 260 kişinin ölümüne neden olan uçak kazası için skandal iddia

Mumbai'nin Powai kentinde, Yüzbaşı Sabharwal'ın eski meslektaşlarından biri, yayına yaptığı açıklamada, onu 'tam bir beyefendi' olarak tanımlayarak, 'aslında önümüzdeki birkaç yıl içinde erken emekli olmayı düşündüğünü' ve 90 yaşındaki yaşlı babasına bakmayı planladığını söyledi.

Hindistan'da 260 kişinin ölümüne neden olan uçak kazası için skandal iddia

Öte yandan kısa kariyerinde 28 yaşındaki yardımcı pilot Clive Kunder, 3.400 saatten fazla uçuş gerçekleştirdi.

Hindistan'da 260 kişinin ölümüne neden olan uçak kazası için skandal iddia

PİLOTLAR SAĞLIK MUAYENESİNDEN GEÇTİ

Telegraph, Air India'nın yorum yapmayı reddettiğini belirtirken, ana şirketleri Tata Group'ta çalışan bir yetkilinin yayına, Kaptan Sabharwal'ın herhangi bir sağlık izni almadığını ve ön raporda herhangi bir önemli bulguya ulaşılamadığını söylediğini aktardı. Son iki yıl içerisinde uçuşta görev alan her iki pilotun da psikofiziksel yeteneklerinin değerlendirildiği Sınıf I sağlık muayenesinden geçtiği belirtildi.

Hindistan'da 260 kişinin ölümüne neden olan uçak kazası için skandal iddia

KASITLI EYLEM Mİ YOKSA FELAKET BİR HATA MI?

Yetkililer tarafından yayımlanan ön rapor ise pilotun neden anahtarları manuel olarak kapattığı ve bunun kasıtlı bir eylem mi yoksa felaket niteliğinde bir hata mı olduğu sorularını gündeme getirdi. Haberde, "Kokpit ses kaydında pilotlardan birinin diğerine 'Neden kestin?' diye sorduğu duyuluyor. Diğer pilot ise 'Ben kesmedim' diye yanıtlıyor." ifadeleri yer aldı.

Hindistan'da 260 kişinin ölümüne neden olan uçak kazası için skandal iddia

Pilotlar her uçuşta yakıt düğmelerini doğru zamanda açıp kapatırlar ancak bu kez kalkıştan hemen sonra yakıt kesildi ve iniş takımları kaldırılmadı. Kalkış sırasında yardımcı pilot uçağı uçuruyordu, kaptan ise uçağı izliyordu. Raporda, anahtarların saniyeler sonra tekrar 'çalıştır' konumuna getirildiği ve bunun motorların yeniden çalıştırılma sürecini başlattığı belirtildi.

Motorlardan biri tekrar çalıştırılmış ancak henüz güç kazanmamış, diğeri ise güç kazanma sürecindeydi. Kaza mahallinde ancak anahtarların 'çalışma' konumunda olduğu görüldü.

Hindistan'da 260 kişinin ölümüne neden olan uçak kazası için skandal iddia

Raporda, uçuştan önce her iki pilotun da yeterli dinlenme süresine sahip olduğu ve alkol testinden sonra 'uçuşa hazır' bulunduğu belirtildi. Uçakta tehlikeli madde bulunmadığı ve ağırlığın 'izin verilen sınırlar içinde' olduğu belirtildi. Tanklardan alınan yakıt numuneleri test edildi ve 'tatmin edici' olduğu, uçağın uçuş güzergahı ve çevresinde 'önemli bir kuş aktivitesi' gözlenmediği belirtildi.

''BU KASITLI OLARAK YAPILMIŞ OLMALI''

Ancak 'ın önde gelen havacılık güvenliği uzmanlarından Kaptan Mohan Ranganathan daha önce bunun kasıtlı olabileceğini öne sürmüştü. Her kolun çevrilebilmesi için önce yukarı doğru çekilmesi gerekiyor ve ayrıca herhangi bir çarpma ve darbeye karşı koruma sağlamak için ek koruyucu braketleri de bulunuyor.

Hindistan'da 260 kişinin ölümüne neden olan uçak kazası için skandal iddia

Ranganathan, bunun 'elle yapılması gerektiğine' inandığını belirterek, yakıt kolları hakkında NDTV'ye şunları söyledi:

''Yakıt seçiciler kayar tipte değil, her zaman bir yuvada duruyorlar. 'Onları dışarı çekmeleri veya yukarı veya aşağı hareket ettirmeleri gerekiyor, böylece yanlışlıkla pozisyonlarından çıkmaları söz konusu olmuyor. Bu, kasıtlı olarak manuel bir seçim meselesi.''

Daha sonra, kalkıştan hemen sonra her iki anahtarın da kapalı konuma getirilmesinin 'başka hiçbir şekilde' açıklanamayacağını belirterek, 'Bunun kasıtlı olarak yapılmış olması gerektiğini' iddia etti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Hindistan'daki facia uçağını kaçıran yolcu neler yaşandığını anlattı
Hindistan'daki uçak kazası faciasının ardından bir kara kutu incelemede
ETİKETLER
#hindistan
#Aviasyon Kazası
#Pilot Hatası
#Air India
#Yakıt Kapatma
#Ahmedabad
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.