Gelinin tuhaf isteği arkadaşını çileden çıkardı! Düğün ise hiçbir zaman olmadı

ABD'de ilginç bir olay meydana geldi. 26 yaşındaki gelin, en yakın arkadaşından nedime olmasını istedi. Fakat tek isteği bu değildi. Bir isteğini daha arkadaşına iletince tüm iletişim koptu, arkadaşı düğüne katılmak vazgeçti. Düğün ise hiçbir zaman gerçekleşmedi.

ABD'de yaşayan 26 yaşındaki bir Maria, sevdiği kişiyle hayatını birleştireceği gün, en yakın arkadaşından nedime olmasını istedi. Üniversite arkadaşı, gelinin bu isteğini geri çevirmedi. Fakat gelinin bir isteği daha vardı. Nedime olması beklenen kişi, "Maria üniversiteden yakın bir arkadaşımdı. Düğününe nedime olarak katılmamı istedi, ben de seve seve kabul ettim. Ancak birkaç gün önce beni kenara çekip saçımı kesmemi istediğini söyledi" diyerek gelinin diğer isteğini sosyal medya platformu Reddit'te anlattı.

''YA SAÇINI KESTİR YA DA DÜĞÜNE GELME''

Nedime olması beklenen kadın, ailesinin katı kurallara sahip olduğunu bu yüzden ailesiyle beraber büyüdüğü sırada ne saçını kestirebildiğini ne de istediği zaman makyaj yapabildiğini anlattı. Gelin Maria'nın bunu bilmesine rağmen kendisinden böyle bir şey istemesini şaşkınlıkla karşıladığını söyledi.

Maria ise arkadaşının saçlarının dikkat çekici olduğunu bu yüzden düğünde gözlerin onda olmasını istemediğini dile getirdiğini anlatan nedime, arkadaşının bu isteğini geri çevirdiğini açıkladı. Maria ise ''Ya saçlarını kestir ya da düğüne katılma'' diyerek resti çekince ise düğüne katılmamayı tercih ettiğini ifade etti.

Saçına topuz yaptırarak katılma teklifini dahi sunan nedime arkadaşı tarafından reddedilince ''elimden geleni yaptım'' diyerek arkadaşlığını da sonlandırdı. Reddit kullanıcıları da nedimeye hak verdi.

DÜĞÜN HİÇBİR ZAMAN OLMADI

Aradan geçen zamanın ardından nedime, sosyal medyadaki paylaşımını güncelledi ve düğünün hiçbir zaman gerçekleşmediğini açıkladı. Maria, nişanlısı tarafından aldatıldığını öğrenmişti. Nedime, ''Maria, eski nişanlısının geçen aralık ayında kendisini aldattığını ve bu yüzden diğer kadınlara karşı aşırı güvensiz ve paranoyak hale geldiğini itiraf etti'' açıklamasında bulundu.

Saç kestirme olayının arkasında ise bir başka ayrıntı daha olduğu ortaya çıktı. Maria’nın eski nişanlısının daha önce nedimenin saçlarına iltifat etmiş bu da ayrı bir krize neden olmuştu. Maria bu yüzden de takıntılı bir hale gelmişti.