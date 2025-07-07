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 | Efe Demir

Yok böyle düğün: Takı yarışına girdiler! Altın ve para miktarı dudak uçuklattı

Van’da Pinyanişi aşiretine mensup iş adamı Kerem İnan’ın oğlu Yasin İnan ile Giravi aşireti mensubu iş adamı Emin Bozdemir’in kızı Zilan Bozdemir dünya evine girdi. 5 bin kişinin katıldığı düğünde yaklaşık 1 ton et tüketildi. Takı töreninin 4 saat sürdüğü düğünde gelin ve damada takılan takının miktarı dudak uçuklattı.

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Yok böyle düğün: Takı yarışına girdiler! Altın ve para miktarı dudak uçuklattı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.07.2025
saat ikonu 10:17
|
GÜNCELLEME:
07.07.2025
saat ikonu 10:32

'da paraların konuştuğu aşiret düğününde iş adamı Kerem İnan'ın oğlu Yasin İnan ile iş adamı Emin Bozdemir'in kızı Zilan Bozdemir ses getiren düğünle evlendi. Sağdıçlığını iş adamı Haşim İnan’ın yaptığı renkli görüntülere sahne oldu.

Yok böyle düğün: Takı yarışına girdiler! Altın ve para miktarı dudak uçuklattı

1 TON ET TÜKETİLDİ

Yaklaşık 1 ton etin tüketildiği düğünde, iki günde yaklaşık 8 bin kişiye yemek ikramında bulunuldu. 5 bin kişinin katıldığı düğünde; aşiret liderleri, kanaat önderleri, STK temsilcileri, iş adamları, eş, dost ve akrabalar yer aldı.

Yok böyle düğün: Takı yarışına girdiler! Altın ve para miktarı dudak uçuklattı

TAKI TÖRENİ 4 SAAT SÜRDÜ

Takı töreninin 4 saat sürdüğü düğünde damada 7 buçuk milyon TL, geline ise 1 buçuk kilo takıldı.

Yok böyle düğün: Takı yarışına girdiler! Altın ve para miktarı dudak uçuklattı

Düğünde bir açıklamada bulunan toy büyüğü Haşim İnan, "Bizi bu mutlu günümüzde yalnız bırakmayan bütün eş, dost ve akrabalarımıza sonsuz teşekkürlerimizi iletiyorum. Güzel bir düğün oldu. Misafirlerimizi iyi ağırladık. 7 milyon 500 bin TL geldi. Aile daha önce İzmir ve Mersin’de yaşadığı için bu iki şehrin yanı sıra birçok ilden katılım oldu. 5 binin üzerinde kişinin katıldığını tahmin ediyorum. Gelin ve damada bir ömür mutluluklar diliyorum" dedi.

ETİKETLER
#altın
#düğün
#Van
#Aşiret Düğünü
#İşadamları
#Zengin Düğün
#Yaşam
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