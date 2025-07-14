Saldırganın kız kardeşinden gazetecilere skandal hareket! 'Al bunu da çek' deyip, el hareketi yaptı

Aydın'da kar maskesi taktığı iddia edilen bir şahıs, kız kardeşi ile konuşan A.A. (16) isimli çocuğa saldırdı. Boğuşma esnasında çocuğu başından bıçakla ağır yaralayan şahıs, daha sonra kayıplara karıştı. Vatandaşları ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı çocuğa ilk müdahalesini yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kısa sürede yakalanan saldırganın adliyeye sevki sırasında yakınları gazetecilerin görüntü almalarını engellemek istedi. Bu sırada saldırganın kız kardeşi, 'al bunu da çek' diyerek gazetecilere el hareketi çekti.