Aydın'da feci olay! Trenin altında kaldı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde 47 yaşındaki bir şahıs, yolcu treninin altında kaldı. Şahsın olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Aydın’ın Nazilli ilçesinde 47 yaşındaki Mehmet Gökçen, bariyerleri aşarak raylarda yürürken Denizli- Söke seferini yapan yolcu treninin altında kaldı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbarın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Gökçen’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Gökçen’in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.