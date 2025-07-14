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 | Bengül Arıca

Antalya'da feci olay! Çığlığı duyan oraya koştu!

Antalya'da Kadınyarı olarak bilinen bölgede yardım çığlığını duyan vatandaşlar olay yerine gittiklerinde bir kişinin acı içinde kıvrandığını gördü. Kayalıklardan genç bir adaöom düştüğü ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yaklaşık 1 saatlik kurtarma çalışmasının ardından genç kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
14.07.2025
saat ikonu 11:23
|
GÜNCELLEME:
14.07.2025
saat ikonu 11:23

'da feci bir olay meydana geldi. Yaklaşık 15 metrelik kayalık alandan yardım sesi duyan vatandaşlar sesin geldiği noktaya yaklaştıklarında bir kişinin yerde acı içinde kıvrandığını gördü.

Antalya'da feci olay! Çığlığı duyan oraya koştu!

Durumun 'ne bildirilmesi üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlığı'na bağlı ekibinin yanı sıra , UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Antalya'da feci olay! Çığlığı duyan oraya koştu!

1 SAATLİK ÇALIŞMA İLE KURTARILDI

Verilen adrese gelen ekipler isminin Ömür H. Y. (27) olduğu öğrenilen genci kurtarmak için çalışma başlattı. Bu sırada bazı vatandaşlar ekiplerin kurtarma çalışmasını meraklı gözlerle takip etti. İlk olarak gencin yanına inen ekipler güvenli noktaya aldıktan sonra ilk müdahaleyi yaptı.

Antalya'da feci olay! Çığlığı duyan oraya koştu!

İpli kurtarma düzeneği hazırlayan ekipler Ömür H. Y.'yi basket sedyeye koyarak bulunduğu yerden çıkardı. Yaklaşık 1 saatlik kurtarma çalışmasının ardından ambulansa alınan ve vücudunun farklı yerlerinde yaralar olduğu görülen Ömür H.Y., tedavi edilmek üzere Antalya Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı.

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