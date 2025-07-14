Cezaevinden çıkan adam eşini 20'den fazla bıçak darbesiyle öldürdü

Yeşilyurt ilçesi Samanköy Konteyner Kent'te saat 19.30 sıralarında bir süredir aralarında geçimsizlik bulunan Ö.Y. ile eşi Eylem Yeşilkaya arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada Ö.Y., 2 çocuk annesi eşini vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladıktan sonra kaçtı.

HASTANEDE CAN VERDİ

İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

CEZAEVİNDEN TAHLİYE EDİLDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, cinayette kullanıldığı değerlendirilen bir adet bıçak buldu. Bir süre önce cezaevinden tahliye edildiği öğrenilen Ö.Y.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.