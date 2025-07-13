Camide müezzini bıçakladı! Kendisini tek bir şeyle savundu

Mersin'de bulduğu uyuşturucu aparatı nedeniyle kendisini uyaran cami müezzinini bıçaklayarak yaralayan şahıs tutuklandı. Şahsın ifadesinde kendisini savunurken İslam'dan bahsetmediği için tartıştıklarını ve o nedenle bıçakladığını öne sürdü. Bıçaklanan imam ise "Ölsem de uyuşturucuyla mücadeleye devam edeceğim." dedi.