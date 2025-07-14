Duyarlı sürücüler ambulansa fermuar sistemiyle yol verdi: O anlar kamerada

Denizli'de, bir ambulansın sirenini duyan duyarlı sürücüler, 'Fermuar Sistemi'ni uygulayarak trafiği açtı. Yolun sağ ve sol şeritlerine geçen sürücüler ambulansa yol verdi. İl Sağlık Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde sürücülerin duyarlı davranışı takdir topladı.

Denizli'de Güney Acil Sağlık Hizmetleri'nden yola çıkan ambulans, hastaneye hasta taşıması için yola çıktı. Merkezefendi ilçesi Şemikler Mahallesi Menderes Bulvarı üzerinde trafiğin yoğun olduğu saatlerde vakayı hastaneye yetiştirmeye çalışan ambulansın siren sesini duyan duyarlı sürücüler, fermuar sistemine geçerek yol verdi.

HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YAŞANMADI

Ambulans şoförünün dikkatli sürüşü sayesinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan hasta hastaneye ulaştırıldı. Bu örnek davranış, trafikte acil durum araçlarına zamanında ve güvenli bir şekilde yol vermenin önemini bir kez daha gösterdi. O anlar cep telefonu kamerasıyla da anbean kaydedildi.