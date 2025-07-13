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 | Selahattin Demirel

İzmir Aliağa'da yangın! Araç içindeki panik anlarını kaydettiler

İzmir Aliağa'da otluk alanda yangın çıktı. Alevler Çanakkale-İzmir Devlet Karayolu'na kadar ulaşırken bir aracın içinden çekilen görüntüler ve panik anları yangının boyutunu gösterdi. Ekipler, 3 saatlik mücadelenin sonunda yangını kontrol altına aldı

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.07.2025
saat ikonu 22:59
|
GÜNCELLEME:
13.07.2025
saat ikonu 23:57

Aliağa ilçesine bağlı Hacı Ömerli ile Çaltılıdere mahalleleri arasında bulunan Mersinlik mevkisinde otluk alanda çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangında alevler - Devlet Karayolu'na kadar ulaştı.

İzmir Aliağa'da yangın! Araç içindeki panik anlarını kaydettiler

ARAÇ İÇİNDE PANİK YAŞADILAR

Yoğun duman ve alevlerin yol kenarına yaklaşması, sürücülere zor anlar yaşattı. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti. Bir araç içerisinde yaşanan panik ise kameraya yansıdı.

İzmir Aliağa'da yangın! Araç içindeki panik anlarını kaydettiler

KARAYOLU KISA SÜRE ULAŞIMA KAPANDI

Öte yandan Hacıömerli-Çandarlı yolu kenarına kadar ulaşan yangın nedeniyle trafiğe kapatılan kara yolu, bu mevkide yangının kontrol altına alınması üzerine tekrar ulaşıma açıldı.

İzmir Aliağa'da yangın! Araç içindeki panik anlarını kaydettiler

3 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Şiddetli rüzgara rağmen çalışmalarına yoğun şekilde devam eden ekipler, yangını 3 saat sonra tamamen kontrol altına aldı. Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

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ETİKETLER
#yangın
#trafik
#çanakkale
#İzmir
#Mersinlik
#Gündem
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