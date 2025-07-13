İzmir Aliağa'da yangın! Araç içindeki panik anlarını kaydettiler

İzmir Aliağa'da otluk alanda yangın çıktı. Alevler Çanakkale-İzmir Devlet Karayolu'na kadar ulaşırken bir aracın içinden çekilen görüntüler ve panik anları yangının boyutunu gösterdi. Ekipler, 3 saatlik mücadelenin sonunda yangını kontrol altına aldı

Aliağa ilçesine bağlı Hacı Ömerli ile Çaltılıdere mahalleleri arasında bulunan Mersinlik mevkisinde otluk alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangında alevler Çanakkale-İzmir Devlet Karayolu'na kadar ulaştı.

ARAÇ İÇİNDE PANİK YAŞADILAR

Yoğun duman ve alevlerin yol kenarına yaklaşması, sürücülere zor anlar yaşattı. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti. Bir araç içerisinde yaşanan panik ise kameraya yansıdı.

KARAYOLU KISA SÜRE ULAŞIMA KAPANDI

Öte yandan Hacıömerli-Çandarlı yolu kenarına kadar ulaşan yangın nedeniyle trafiğe kapatılan kara yolu, bu mevkide yangının kontrol altına alınması üzerine tekrar ulaşıma açıldı.

3 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Şiddetli rüzgara rağmen çalışmalarına yoğun şekilde devam eden ekipler, yangını 3 saat sonra tamamen kontrol altına aldı. Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.