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Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Meta yapay zeka yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor

Meta, yapay zeka alanındaki gücünü her geçen gün artırmaya devam ediyor. Son olarak, insan benzeri sesler üreten Play AI şirketini satın aldı. İşte tüm detaylar...

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KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
14.07.2025
saat ikonu 13:49
|
GÜNCELLEME:
14.07.2025
saat ikonu 13:49

Son zamanlarda yapay zeka yarışında öne geçmek için çok büyük hamleler yapan , geçtiğimiz günlerde Scale AI şirketine 14 milyar dolarlık yatırım yapmıştı. ve Apple gibi firmalarda çalışan YZ uzmanlarını da transfer etmeye çalışan sosyal platform devi, şimdi de Play AI adlı bir girişimi satın aldı.

Meta yapay zeka yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor

PLAY AI, İNSAN BENZERİ YAPAY ZEKA SESLERİ ÜRETİYOR

Bloomberg'e göre, satın almayı doğrulayan bir Meta sözcüsü, insan benzeri sesleri üretmek için yapay zekayı kullanan Play AI şirketindeki çalışanların Meta bünyesine katılacağını açıkladı.

Meta, PlayAI'ın doğal sesler oluşturma konusundaki çalışmalarının yanı sıra kolay ses üretme platformunun, "Meta AI" başta olmak üzere kendi yapay zeka alanındaki çalışmalarıyla "mükemmel bir şekilde" uyuştuğunu belirtti.

Satın alımın değerinin ne kadar olduğu ve diğer finansal şartları ise açıklanmadı. Bloomberg daha önce, iki şirketin görüşmeleri yaptığına dair bir haber yayımlamıştı.

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Sıkça Sorulan Sorular

Yapay zeka nedir?
Yapay zeka (YZ), bilgisayarların veya makinelerin insan benzeri zekaya sahip olmasını sağlayan bir teknolojidir. Makinelerin öğrenmesini, problem çözmesini, kararlar almasını, dil anlamasını, görüntüleri tanımasını mümkün kılar.
ETİKETLER
#meta
#openaı
#satın alma
#yapay-zeka
#Ses Sintezi
#Play Ai
#Ses Sentezi
#Play Ai
#Scale Ai
#Teknoloji
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