4 senarist tarafından yazılan Kalpazan dizisi İstanbul'da çekiliyor

06 Ekim 2024 13:35 - Güncelleme : 06 Ekim 2024 13:58

Show TV ekranlarında yayınlanacak olan Kalpazan dizisinin yeni fragmanı geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Dizinin fragmanın ardından senaristinin kim olduğu ve nerede çekildiği merak edildi.

Başrollerinde Timuçin Esen, Deniz Baysal, Çağlar Ertuğrul ve Şükran Ovalı gibi isimlerin yer aldığı yönetmen koltuğunda ise Uğur Karaaslan'ın oturduğu Kalpazan dizisi 21 Ekim'de başlayacak.

Dizinin ilk bölümünden ikinci fragman geçtiğimiz günlerde kanal tarafından yayınlandı.

Fragmanın yayınlanmasının ardından Kalpazan dizisinin senaristi kim, nerede çekiliyor soruları gündeme geldi.

KALPAZAN SENARİSTİ KİM?

Kalpazan dizisinin senaryosu Sema Ali Erol, Mahir Erol, Ayşenur Sıkı, Türküler Özgül tarafından kaleme alınıyor.

Dizide Adem ve Kartal adındaki iki kardeşin hayat hikayesi konu alınıyor.

Adem karakteri namuslu bir adam olarak yer alırken kardeşi Kartal ise tam tersi bir kişilik ile karşımıza çıkıyor.

KALPAZAN NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kalpazan dizisi İstanbul'un farklı semtlerinde çekiliyor.

Dizinin bazı sahneleri iş merkezlerinin bulunduğu Levent ve Maslak gibi bölgelerde çekilirken Beyoğlu ve Karaköy'de de çekilen sahneler bulunuyor.