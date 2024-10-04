Kalpazan dizisinin ne zaman başlayacağı netleşti, Timuçin Esen başrolde olacak

04 Ekim 2024 13:05 - Güncelleme : 04 Ekim 2024 13:13

Uğur Karaaslan’ın yönetmenliğini yaptığı Kalpazan dizisi başlıyor. Heyecanla beklenen yeni projenin ne zaman başlayacağı da belli oldu. Timuçin Esen ve Deniz Baysal'ın başrolünde yer aldığı dizinin oyuncu kadrosu da beğeni topladı.

İki kardeş olan Adem ve Kartal'ın hayat hikayesini konu ele alan dizinin yayın tarihi seyircinin gündeminde yer alıyordu.

Show TV ekranlarında yayınlanacak olan projede birçok başarılı oyuncu bulunuyor.

KALPAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Show TV'de yeni yayın hayatına başlayacak olan dizinin yayın tarihi değişiklik olmaz ise 21 Ekim olarak belirlendi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre 21 Ekim'de izleyici ile buluşacak. Dizide zor bir seçim yapmak zorunda olan bir babanın ailesi ile yaşadıkları ele alınacak. Duygusal çatışmaların ve ani olayların yaşanacağı proje heyecanla bekleniyor.

KALPAZAN KONUSU

Yeni başlayacak olan projede Timuçin Esen'in oynadığı Adem karakteri namuslu bir kişi olarak karşımıza çıkıyor. Darphane'de memur olarak çalışan karakter oğlu Arda için sürpriz yapmak isterken hayatında sorunlar yaşanır.

Dizide Çağlar Ertuğrul ve Deniz Baysal arasında imkansız bir aşk yaşanacak.

KALPAZAN OYUNCU KADROSU 2024

Yeni başlayacak olan dizinin başrollerini Timuçin Esen, Çağlar Ertuğrul, Şükran Ovalı ve Deniz Baysal paylaşacak.

Sema Ali Erol, Mahir Erol, Ayşenur Sıkı ve Türküler Özgül'ün senaryosunu yazdığı diziye büyük ilgi şimdiden başladı.

Projede Sarp Akkaya, Deniz Hamzaoğlu, İlker Kızmaz, Sinan Arslan, Aslı İçözü, Güler Göksun, Ali Seçkiner Alıcı ve Osman Alkaş gibi isimler de yer alacak.