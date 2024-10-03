Leyla dizisinde Fidan karakterini Lilya İrem Salman oynayacak

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

03 Ekim 2024 09:56 - Güncelleme : 03 Ekim 2024 10:09

NOW TV'nin sevilen projelerinden biri olan Leyla, ilk bölümleri ile beğeni topladı. Seyircilerin oyuncu kadrosu ve konusunu beğendiği diziye bir oyuncu katılacak. Genç yetenek oyuncuların dahil olduğu diziye Fidan karakteri geliyor.

Küçük yaşlardayken anne ve babasından başka kimsesi olmayan Leyla'nın babasının evlenmesi hayatını çok daha zorlaştırır. Now TV ekranlarında yayınlanan Leyla dizisine katılan Fidan kim, gerçek adı nedir merak edildi. Hande Subaşı, konuk olarak katılırken Lilya İrem Salman diziye dahil oluyor. LEYLA DİZİSİNDE FİDAN KARAKTERİNİ KİM OYNUYOR, GERÇEK ADI NEDİR? Now TV ekranlarında yayınlanan Leyla dizisine bir isim daha katılıyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kardeşlerim ve Ateş Kuşları dizilerinde adından söz ettiren Lilya İrem Salman, Fidan rolü ile diziye dahil oluyor. Fidan, Leyla'nın arkadaşı olacak. Leyla dizisine Hande Subaşı da konuk olacak. Başarılı oyuncu organizatör rolü ile projeye konuk olacak. LİLYA İREM SALMAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA? 1999 senesinde dünyaya gelen oyuncu Haliç Üniversitesi - Tiyatro Bölümü'nde eğitim gördü. 2022 yılında Ateş Kuşları'nda Hüma rolünü, 2021'de Kardeşlerim dizisinde Talya rolünü oynadı. LİLYA İREM SALMAN OYNADIĞI DİZİLER Genç oyuncu Ateş Kuşları ve Kardeşlerim dizilerinde rol aldı. Şimdi ise Leyla dizisine katılacak. İlgili Haberler Kenan İmirzalıoğlu Ezel dizisinde Ömer'i en çok yıkan ihaneti açıkladı İsmail Ege Şaşmaz’ın yer aldığı Kör Nokta dizisi final yapıyor RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, yeni sezonu açan dizi yapımcılarını uyardı