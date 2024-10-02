İsmail Ege Şaşmaz’ın yer aldığı Kör Nokta dizisi final yapıyor

02 Ekim 2024 09:30 - Güncelleme : 02 Ekim 2024 09:31

ATV ekranlarında yeni yayınlanmaya başlayan Kör Nokta'da üzücü haber geldi. Rabia Soytürk ve İsmail Ege Şaşmaz’ın başrolünde yer aldığı diziyi ekranlarda göremeyenler final mi yaptı, neden yok araştırmaya başladı.

Yaz aylarının sona ermesiyle beraber başlayan yeni dizilerden biri de Kör Nokta oldu. İlk bölümleri ile ekranlara gelen diziye istenen tepki gelmedi.

Seyirciler ise Kör Nokta bitiyor mu araştırmaya başladı.

KÖR NOKTA FİNAL Mİ YAPIYOR, BİTTİ Mİ?

ATV​ ekranlarında yayınlanan dizi Birsen Altuntaş'ın haberine göre 4. bölümü ile final yapacak. Yayınlandığı ilk bölümleri ile sosyal medyada da gündem olan dizinin izleyenleri ise final haberine "Daha çok erkendi" ve " Neden bitiyor?" cevabını verdi.

KÖR NOKTA OYUNCU KADROSU

Dizide yer alan oyuncular şöyle:

Rabia Soytürk, İsmail Ege Şaşmaz, Çağla Boz paylaşırken, Yalçın Hafızoğlu, İlayda Çevik, Kürşat Alnıaçık, Ruhi Sarı, Mehtap Bayri, Hilmi Özçelik, Cansu Fırıncı, Görkem Kasal, Öyküsu Özyürek, Aylin Kabasakal, Şendoğan Öksüz, Cihangir Köse, Erhan Çirçioğlu, İrem Bakırtaş, Göktan Oktay Göztepe.