RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, yeni sezonu açan dizi yapımcılarını uyardı

03 Ekim 2024 00:22 - Güncelleme : 03 Ekim 2024 00:29

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, yeni sezona giriş yapan dizi film yapımcılarını uyararak, takiplerinin aralıksız devam ettiğini ve gerekli cezaların uygulanacağını belirtti.

Eylül ayının gelişiyle beraber dizi​ ve filmler yeni sezona başladı. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin​, içeriklerin takiplerinde olduğunu ve kural ihlallerinde ceza yaptırımlarının olduğunu hatırlattı.

Hem çok izlenen hem de çokça şikayet edilen yapımlar olan dizi filmlerin yayıncılık ilkelerini ihlal ettikleri durumlarda toplumsal refleksleri de beraberinde getirmekte olduğunu ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Yeni bir yayın döneminin başlangıcında vatandaşlarımızın çokça rahatsız olduğu yapımlarla alakalı izleme uzmanlarımız teyakkuzdadır. Bu minvalde toplumumuzda tepkiyle karşılanan, milli güvenliğimizi ihlal ettiği iddia edilen dizilerle ilgili takibimiz aralıksız devam etmektedir. Vatandaşlarımızın içi rahat olsun. Gerekli incelemelerden sonra yasa ihlali yapan yapımlar varsa gerekli müeyyideler uygulanacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."