Metin Şen ile Aslı Gümüşel galada pişti oldu! Eski eşini yeni sevgilisiyle gördü

02 Ekim 2024 10:56 - Güncelleme : 02 Ekim 2024 11:35

İş insanı Metin Şen, 23 yıllık eşi Aslı Gümüşel'den geçtiğimiz yıl boşandıktan sonra yeni sevgilisiyle ilk olarak Fenerbahçe - Galatasaray maçında görüntülenmişti. Yeni aşkıyla dün akşam galada görüntülenen Metin Şen, eski eşi Aslı Gümüşel ile de pişti oldu.

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Dün akşam Leydi Di filminin galası yapıldı. Mahir İpek, Özge Özder, Bestemsu Özdemir ve Ercan Saatçi gibi isimlerin yer aldığı filmin galasına ünlü isimler de akın etti. Yakın arkadaşlarını yalnız bırakmayan eski eşler Aslı Gümüşel ve Metin Şen de galaya katılan isimler arasındaydı. Galaya yeni sevgilisiyle katılan Metin Şen, eski sevgilisiyle pişti oldu.

ESKİ EŞLER GALADA PİŞTİ OLDU

Dün akşam Leydi Di Filminin galası gerçekleşti. Yapımcılığını Ercan Saatçi’nin üstlendiği filmin galasında ünlü isimler akın etti. Geçtiğimiz yıl Aslı Gümüşel'den boşanan Metin Şen, yeni sevgilisiyle geceye katıldı. Aynı galaya katılan Aslı Gümüşel, eski eşini yeni sevgilisiyle görünce ne yapacağını bilemedi. O anlar kameralara yansıdı.

ESKİ EŞLER GALADA SELAMLAŞMADI

İki oğlu bulunan Aslı Gümüşel ile Metin Şen, dost olarak ayrıldıklarını ve aralarında herhangi bir problem olmadığını belirtmişti. Galada birbiriyle selamlaşmayan ikiliden Metin Şen, sevgilisi Zeynep Özbulut ile beraber hızlı adımlarla arkadaşlarının yanına gitti. Aslı Gümüşel, pişti olduğu eşinin girmesini bekledikten sonra filmi izlemeye girdi.