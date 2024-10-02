Kobra Murat 18 kilo altınını eve yatırdı! Müteahhit tarafından ise dolandırıldı

02 Ekim 2024 09:27 - Güncelleme : 02 Ekim 2024 09:27

Kobra Murat lakaplı Murat Divandiler, katıldığı programda dolandırıldığından bahsetti. Geçtiğimiz aylarda fenalaşarak hastaneye kaldırılan Kobra Murat, sağlık durumunun her geçen daha iyi olduğunu belirterek, yaptırdığı binayı anlattı. Canlı yayında binasının katlarından bahseden Kobra Murat, "Bir de müteahhit dolandırdı.” dedi.

Kazandığı parayı altına yatıran ünlü isim Kobra Murat​, tüm mal varlığıyla 4 katlı apartman​ aldı. Aramızda Kalmasın'a katılan Kobra Murat 4. katın üstüne bir de teras için kat çıkmak isteyince belediyeden izin çıkmadı. "Bu üst katta belediye izin vermiyor teras yapacağız... Yani bir çatı koydular buradan Fatih Belediyesi'ne sesleniyorum Kobra Murat'ın şu katını birazcık çatısını yükseltelim de çoluğum çocuğumla oturalım" diyen Kobra Murat müteahhit tarafından da dolandırıldığını açıkladı.

KOBRA MURAT NASIL DOLANDIRILDIĞINI ANLATTI

"18 kilo altın, 18 ev ve 4 tane yazlığım var" diyen Kobra Murat, canlı yayında yeni aldığı apartmandan bahsetti. Konuk olduğu programda Balat'ta 4 katlı apartmanı olduğundan bahseden Kobra Murat, her katı ne için kullanacağından bahsederek, "Üst kat kırmızı olacak. Onun üst katı ise patlıcan moru olacak" dedi.

Apartmanının Galata Kulesi​'ni gördüğünü belirten Kobra Murat, “Alt katta terzilik yapacağım. Eve dünya param gitti. Bir de müteahhit dolandırdı.” üstüne bir de dolandırıldığını açıkladı.