Demi Moore'un yeni korku filmini izlemeye kimse cesaret edemiyor

02 Ekim 2024 04:21 - Güncelleme : 02 Ekim 2024 05:02

Ünlü oyuncu Demi Moore'un yeni projesi Cevher (The Substance) büyük dikkat çekti. Dayanılamayacak derecede korkunç ve tiksinç bulduğunu söyleyen sinema severler filmi bitiremeden salonları terk ediyor. Cannes Film Festivali'nde büyük beğeni alan film 13 dakika alkışlandı. Sosyal medya kullanıcılarından filme yorum yağdı.

Demi Moore, başrolünde oynadığı Türkiye'de Cevher ismiyle göstereme girecek The Substance filmiyle dikkatleri üzerine çekti. Eski bir aktris ve orta yaşlı TV fitness gurusu Elisabeth Sparkle rolündeki Moore'u izleyenler dehşete kapılıyor. Öyle ki ön gösterimlerde bile böylesine bir tiksinç gerilime dayanamayanlar sinema salonlarını terk ediyor.

BEDEN TAKINTISINI KONU EDİYOR

Kadınların beden takıntısını ve Hollywood'un imkansız güzellik standartlarını konu edinen film, tiksindirici ve vahşet görüntüleriyle sinemaseverleri çok zorluyor. Elisabeth Sparkle karakteri kendisinin daha genç bir versiyonunu yapmak isteyince karaborsa bir ilaca başvuruyor. Bu süreçte korkunç olaylar başına geliyor. İzleyicileri dehşete düşüren film salonları terk ettiriyor.

FİLM FESTİVALDE UZUN SÜRE ALKIŞLANDI

Film, Cannes'daki gösterim sonrası seyirciler tarafından 13 dakika boyunca ayakta alkışlanmıştı. Seyircilerin "Şimdiye kadar izlediğim en şiddet dolu filmlerden biriydi" benzeri yorumlar yaptığı filmle ilgili, "çok kanlı" ve "iğrenç" şeklinde nitelendirmeler çoğunlukta olsa da Demi Moore'un performansı övgü aldı.

Bir sosyal medya kullanıcısı, "Binlerce film izledim ve çok zor şoke olurum ama bu film son derece çılgıncaydı. Cevher herkesin kaldırabileceği bir şey değil. Benim izlediğim sırada birkaç kişi filmin ortasında çıktı ama şimdiden kült bir klasik" yorumunu yaptı.

Bir seyirci, "Cevher bittikten sonra jenerik akarken tüm salon sessiz ve hareketsizdi ve sonra biri herkes iyi mi diye sordu? Ve herkes hep bir ağızdan 'hayır' dedi" şeklinde yorum yazarken, bir başka seyirci şunları yazdı:

"Cevher bir sinemada izlediğim ve sonunda herkesin alkışladığı tek film. İki kişi 20 dakika geçmişken çıktı. Daha sonra üç kişi daha çıktı."

Film ülkemizde 1 Kasım'da sinemalarda gösterime girecek.