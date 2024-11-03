46. İstanbul Maratonu'nu kimin kazandığı belli oldu! Birincilik ödülü açıklandı

03 Kasım 2024 13:18 - Güncelleme : 03 Kasım 2024 13:55

Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu olma özelliğine sahip İstanbul Maratonu bu yıl 46. kez düzenlendi. Vatandaşlar tarafından İstanbul Maratonu'nu kimin kazandığı merak ediliyor. Maratonu kadınlarda Ruth Jebet, erkeklerde ise Dejene Debela kazandı.

İstanbul Maratonu'nun kaçta biteceği gündem oldu! Kapalı yolların açılacağı saat belli oldu

İstanbul Maratonu'nun kaçta biteceği gündem oldu! Kapalı yolların açılacağı saat belli oldu

1979 yılından beri her yıl düzenlenen İstanbul Maratonu'nun 46'ıncısı bugün koşuldu.

Maraton kapsamında bugün 15 Temmuz Şehitler Köprüsü dahil olmak üzere birçok yol trafiğe kapatıldı.

Vatandaşlar tarafından İstanbul Maratonu'nu kimin kazandığı ve aldığı ödül merak ediliyor.

İSTANBUL MARATONU KİM KAZANDI?

40 binin üzerinde katılımın gerçekleştiği 46. İstanbul Maratonu'nda kadınlarda birinci 2.24.45 dereceyle Bahreynli atlet Ruth Jebet oldu.

Erkeklerde ise Etiyopyalı atlet Dejena Debela 2.11.40 dereceyle maratonu birinci olarak bitirdi.

İSTANBUL MARATONU BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ NE KADAR 2024?

46. İstanbul Maratonu'nu kazanan Ruth Jebet ve Dejene Debela 45'er bin dolarlık para ödülünün sahibi oldu.

Maratonda erkekler ve kadınlarda ikinci olanlar 20'şer bin, üçüncüler ise 10'ar bin dolarlık para ödülünü kazandı.

İSTANBUL MARATONU 2024 KAÇ KM?

46. İstanbul Maratonu, Anadolu Yakası'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün girişinde bulunan metrobüs durağında başladı.

Köprüyü geçtikten sonra Beşiktaş sapağından ayrılarak Barbaros Bulvarı'nda Beşiktaş'a inecek, sahil yolunu izleyerek Beşiktaş Tüpraş Stadı'nı ve Dolmabahçe Sarayı'nı geçecen sporcular Sultanahmet Cami önünde yarışı bitirdi.

Maraton güzergahı boyunca sporcular toplam 42 kilometre koştu.