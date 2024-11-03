İstanbul Maratonu'nun kaçta biteceği gündem oldu! Kapalı yolların açılacağı saat belli oldu

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber

03 Kasım 2024 11:23 - Güncelleme : 03 Kasım 2024 11:51

Bu yıl 46. kez düzenlenen İstanbul Maratonu kapsamında bazı yollar ve köprüler 3 Kasım Pazar günü trafiğe kapatıldı. Vatandaşlar tarafından kapalı yolların saat kaçta açılacağı merak ediliyor. Maraton nedeniyle kapatılan yollar kademeli olarak trafiğe açılacak. Saat 15.30'da bütün yollar trafiğe açılmış olacak.

İstanbul'da bugün (3 Kasım Pazar) maraton nedeniyle Avrasya Tüneli ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü dahil olmak üzere bazı yollar trafiğe kapatıldı. Vatandaşlar tarafından İstanbul Maratonu'nun ne zaman biteceği ve yolların trafiğe tekrardan saat kaçta açılacağı merak ediliyor. İSTANBUL MARATONU SAAT KAÇTA BİTECEK? İstanbul Maratonu nedeniyle yollar bugün gece saat 03.00'den itibaren trafiğe kapatılmaya başlandı. Yapılan açıklamaya göre maraton boyunca yollar kademeli olarak trafiğe açılacak. İstanbul Maratonu kapsamında trafiğe kapatılan bütün yollar ise saat 15.30'da trafiğe açılmış olacak. Vatandaşlar bu süre zarfında alternatif yolları kullanabilecek. 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ NE ZAMAN AÇILACAK? Avrupa Yakası'nda saat 03.00'ten itibaren 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne çıkan bütün yollar kapatılmıştı. Yapılan açıklamalara göre 15 Temmuz Şehitler Köprüsü tekrardan saat 14.00'da trafiğe açılacak. Bu süre zarfında vatandaşlar Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprülerini kullanabilecekler. Sıkça Sorulan Sorular Avrasya Tüneli ne zaman trafiğe açılacak? 46. İstanbul Maratonu nedeniyle trafiğe kapatılan Avrasya Tüneli'nin ne zaman trafiğe açılacağı ile ilgili net bir saat açıklanmadı. Ancak saat 15.30 itibarıyla tüm yollar normale dönecek. Galata Köprüsü ne zaman açılacak? Maraton nedeniyle çift taraflı olarak trafiğe kapatılan Galata Köprüsü'nün ne zaman trafiğe açılacağı henüz belli değil. Saat 15.30 itibarıyla tüm yollar tekrardan trafiğe açılacak. İlgili Haberler İstanbul Yarı Maratonu'nda kazananlar belli oldu 2024 İstanbul Maratonu sebebiyle kapalı olacak yollar açıklandı İstanbul'da maraton heyecanı: İşte maratonun kazananları