İstanbul Maratonu'nun kaçta biteceği gündem oldu! Kapalı yolların açılacağı saat belli oldu
Bu yıl 46. kez düzenlenen İstanbul Maratonu kapsamında bazı yollar ve köprüler 3 Kasım Pazar günü trafiğe kapatıldı. Vatandaşlar tarafından kapalı yolların saat kaçta açılacağı merak ediliyor. Maraton nedeniyle kapatılan yollar kademeli olarak trafiğe açılacak. Saat 15.30'da bütün yollar trafiğe açılmış olacak.
İstanbul'da bugün (3 Kasım Pazar) maraton nedeniyle Avrasya Tüneli ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü dahil olmak üzere bazı yollar trafiğe kapatıldı.
Vatandaşlar tarafından İstanbul Maratonu'nun ne zaman biteceği ve yolların trafiğe tekrardan saat kaçta açılacağı merak ediliyor.
İSTANBUL MARATONU SAAT KAÇTA BİTECEK?
İstanbul Maratonu nedeniyle yollar bugün gece saat 03.00'den itibaren trafiğe kapatılmaya başlandı.
Yapılan açıklamaya göre maraton boyunca yollar kademeli olarak trafiğe açılacak.
İstanbul Maratonu kapsamında trafiğe kapatılan bütün yollar ise saat 15.30'da trafiğe açılmış olacak.
Vatandaşlar bu süre zarfında alternatif yolları kullanabilecek.
15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ NE ZAMAN AÇILACAK?
Avrupa Yakası'nda saat 03.00'ten itibaren 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne çıkan bütün yollar kapatılmıştı.
Yapılan açıklamalara göre 15 Temmuz Şehitler Köprüsü tekrardan saat 14.00'da trafiğe açılacak.
Bu süre zarfında vatandaşlar Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprülerini kullanabilecekler.