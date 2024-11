3 Kasım Pazar günü İstanbul'da trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar açıklandı

01 Kasım 2024 15:14 - Güncelleme : 01 Kasım 2024 15:42

İstanbul Valiliği tarafından açıklanan bilgilere göre 3 Kasım 2024 Pazar günü İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak. 46. İstanbul Maratonu nedeniyle trafiğe kapatılacak olan yollar arasında Galata Köprüsü ve Avrasya Tüneli de bulunuyor. Vatandaşlar tarafından 3 Kasım Pazar günü İstanbul'da trafiğe kapatılacak yollar merak ediliyor.

İstanbul'da 3 Kasım Pazar günü 46. İstanbul Maratonu düzenlenecek. İstanbul Valiliği tarafından maraton nedeniyle trafiğe kapatılacak olan yollar ve alternatif güzergahlar duyuruldu.

Vatandaşlar tarafından İstanbul'da hangi yolların 3 Kasım'da trafiğe kapatılacağı ve alternatif güzergahların ne olduğu merak ediliyor.

PAZAR GÜNÜ İSTANBUL'DA YOLLAR KAPALI MI?

İstanbul Valiliği tarafından açıklanan bilgilere göre İstanbul'da 3 Kasım Pazar günü saat 03.00 itibarıyla trafiğe kapatılacak olan yollar şöyle:

"Güney Zincirlikuyu Ayrımı, Kuzey Uzunçayır Rampa Kapama Noktası, Kuzey Ünalan Ataşehir Sabiha Gökçen Ayrımları Kapama Noktası, Gayrettepe Melas Otel Önü D-100 Güney Katılım, Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu D-100 Güney Katılım, Sait Çiftçi Varyant Üstü D-100 Güney Katılım, Barbaros Bulvarı Sait Çiftçi D-100 Güney Katılım, Kısıklı Caddesi Altunizade Köprü Üzerinden D 100 Kuzey Katılım, Mahiriz Caddesi Altunizade Köprü Üzeri D 100 Kuzey Yola Katılım, Beylerbeyi Abdullahağa Caddesi’nden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Kuzeye Katılım, Tophanelioğlu Caddesi D-100 Kuzeye Katılım, Tünel Girişi, ve Batı Ataşehir Kızıl Begonya Sokaktan Kuzey Çevreyolu Rıdvan Dedeoğlu Viyadüğü İstikametine Katılım kapatılacaktır."

Saat 06.00'dan itibaren trafiğe kapatılacak olan yollar ise şöyle:

"Rauf Orbay Caddesi Kuzey-Güney İstikametleri ve Bu Caddeye Çıkan Tüm Yollar, Kennedy Caddesi Kuzey-Güney İstikametleri ve Bu Caddeye Çıkan Tüm Yollar, Ankara Caddesi ve Bu Caddeye Çıkan Tüm Yollar, Alayköşkü Caddesi ve Bu Caddeye Çıkan Tüm Yollar, Alemdar Caddesi ve Bu Caddeye Çıkan Tüm Yollar, Divanyolu Caddesi ve Bu Caddeye Çıkan Tüm Yollar, Ragıp Gümüşpala Caddesi (İki Yönlü Trafiğe Kapatılacaktır) ve Bu Caddeye Çıkan Tüm Yollar, Reşadiye Caddesi (Sirkeci Sahil Yolu) ve Bu Caddeye Çıkan Tüm Yollar, Galata Köprüsü (İki Yönlü Trafiğe Kapatılacaktır) ve Buraya Çıkan Tüm Yollar, Avrasya Tüneli Çift Yönlü Olarak Kapatılacaktır ve Buraya Çıkan Tüm Yollar, Havuzlu Kavşak Alt Geçidi ve Bu Buraya Çıkan Tüm Yollar, Sultanahmet Atmeydanı Caddesi ve Bu Caddeye Çıkan Tüm Yollar.

Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu D-100 Kuzey Katılımı -Tat Towers Önü (E-5 Kuzeye Mecburi Yönlendirme Yapılacaktır.), Metrobüs Durakları Balmumcu Tünel Girişi (Balmumcu İstikameti), Balmumcu Kavşak, Merkez Komutanlığı Işıklar, Yıldız Işıklar, Sabancı Lisesi Önü, Akdoğan Sokak Girişi, Ressam Hamdibey Sokak, Bostancı Veli Sokak, Serencebey Işıklar Abbasağa Sokak, Ortaköy Dönüşleri, Hasfırın Sokak, Beşiktaş Meydan, Çiğdem Sokak Beşiktaş İskele Önü, Kadırgalar Caddesi Altbaş Işıklar, Dolmabahçe Gazhane Caddesi, Mete Kavşağı Bedri Karafakihoğlu Sokak, İnönü Cadde Başı Akm Önü, İnönü Cadde Mke Önü, Dolmabahçe Işıklar, Kabataş Işıklar, İnebolu Sokak (Setüstü Gelişi), Akyol Sokak Başı, Mebusan Yokuşu Sok. Başı, Fındıklı Işıklar, Deniz Liman Çıkışı, Salı Pazarı Işıklar, Boğazkesen Caddesi Defterdar Yokuşu Gidişleri, Boğazkesen Işıklar, Tophane Işıklar, Kılıç Ali Paşa Cadde Çıkışı, Revani Sokak Gelişi, Kemeraltı Işıklar, Karaköy Meydan, Perşembe Pazarı Işıklar, Refik Saydam Caddesinden Perşembe Pazarına Giriş, Atatürk Köprüsünden Perşembe Pazarına Giriş, Şişhane Meydandan Bankalar Cadde Girişi, Çırağan Caddesi, Tershane Caddesi, Meclis-İ Mebusan Caddesi, Dolmabahçe Caddesi, Kemeraltı Caddesi, Necatibey Caddesi, Barbaros Bulvarı Merkez Komutanlığı Işıklardan İniş İstikameti Trafiğe Kapatılacak, Barbaros Bulvarı Beşiktaş Meydan ile Yıldız Işıklar Arası Trafiğe Kapatılacak. Ortaköy Meydan Beşiktaş İstikameti, Dereboyu Caddesi Muvakkit Sokak Girişi, Palangalar Işıklar Beşiktaş Meydan İstikameti.

Kısıklı Caddesi Altunizade Köprü Üzerinden D 100 Güney Yola Katılım, Kuşbakışı Caddesi Petrol-İş Önünden D-100 Karayolu Güney Katılım, Şile Yolu Libadiye Kavşak ile Kısıklı Caddesi Arası Trafiğe Kapatılacak, Avrasya Tüneli D-100 Kuzey Yol Girişleri, Gümüşyolu Caddesi Baba Nakkaş Sokak Kesişiminden İtibaren Beylerbeyi İstikametine Her İki Yönde Akım Verilmeyecek. Yalıboyu Caddesi Beylerbeyi Çamlıca Caddesi Kesişiminden İtibaren 15 Temmuz Şehitler Köprüsü İstikametine Her İki Yönde Akım Verilmeyecek. Abdullahağa Caddesi Kuzguncuk Caddesi Kesişimi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Önünden Beylerbeyi İstikametine Her İki Yönde Akım Verilmeyecektir. Tophanelioğlu Caddesi Çevre Yolu İstikameti, Beylerbeyi Işıklar, Sinan Caddesi K Blokları Önü Çamlıca Bağlantıya Katılım Noktası, Sinan Caddesi Ziraat Bankası Önü Çamlıca Bağlantıya Katılım, Çengelköy Shell Benzinlik Önü (Güzeltepe Cadde İstikametine Akım Verilecek)."

3 KASIM PAZAR GÜNÜ İSTANBUL ALTERNATİF GÜZERGAHLAR NELER?

Valilik tarafından açıklanan bilgilere göre alternatif yollar ise şöyle:

Güney O-1 Karayolundan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Gelen Akım Tamamen Kesilerek Büyükdere Balmumcu/Levent Sarıyer Ayrımına Yönlendirilecektir. Akım Sabiha Gökçen Ayrımlarından Çamlıca Bağlantı Yoluna Verilecektir. Çamlıca Gişelerden Gelen Akım Ünalan Ataşehir Çamlıca İstikametine Verilecektir. Yıldız Posta ve Esentepe İstikametine Mecburi Yön Verilecektir. Beşiktaş İstikametine Mecburi Yön Verilecektir. Fulya’dan Gelen Akım Sarıyer İstikametine Mecburi Yön Verilecektir. Sarıyer İstikametine Mecburi Yön Verilecek. Atatürk Bulvarı, Balat Sahil Yolu, Unkapanı Köprüsü, Fevzipaşa Caddesi, Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Yeni Havalimanı Caddesi, Eski Havalimanı Caddesi, Ekrem Kurt Bulvarı. Sarıyer İstikametinden Gelenler Zincirlikuyu D-100 Kuzey İstikamete Yönlendirilecek. Balmumcu Kavşak Kapama Noktasına Gelen Akım Sarıyer İstikametine Yönlendirilecek. Sarıyer İstikametinden Gelen Akım Merkez Komutanlığı Işıklardan Ters İstikamete Tekrar Balmumcuya ya da Palangalar Caddesinde Yönlendirilecek.

Ortaköy İstikametinden Beşiktaş Meydana Gelen Akım Eski Yıldız Caddesini Takiben Barbaros Bulvarı Sarıyer İstikametine Yönlendirilecek. Bomonti Tünel İstikametinden Dolmabahçe’ye Gelen Akım İstaç Arkasından Taksim Maçka İstikametine Yönlendirilecek. Stad Arkası Gazhane Caddesi’ne Gelen Akım Süzer Plaza Gerisinden Asker Ocağı Caddesine Yönlendirilecek. Mete Kavşağından Gelen Akım Bedri Karafakihoğlu Sokak İstikametine Gönderilmeyip Divan Kavşağına Yönlendirilecek. İnönü Caddesinden Gelen Akım Mke Önünden Tekrar Taksim Meydan İstikametine Yönlendirilecek. Akyol Sokaktan Gelen Akım Mebusan Yokuşuna Gönderilmeyip Bol Ahenk Sokak İstikametine ya da Tekrar Akyol Sokak İçerisine Yönlendirilecek.

Boğazkesen Caddesi’nden Gelen Akım Tophane İstikametine Gönderilmeyip Deftedar Yokuşuna Yönlendirilecektir. Atatürk Köprüsü’nden Gelen Akım Tershane Caddesi’ne Gönderilmeyip Tarlabaşı Bulvarına Yönlendirilecektir. Tarlabaşı Bulvarı Taksim İstikametinden Gelen Akım Tershane Caddesi’ne Gönderilmeyip Unkapanı Köprü İstikametine Yönlendirilecektir.

Şişhane Kavşaktan Bankalar Caddesi’ne Akım Gönderilmeyip Okçu Musa Cadde İstikametine Yönlendirilecektir. Portakal Yokuşu ve Dereboyu Caddesi’nden Gelen Akım Muallim Naci Cad.- Kuruçeşme İstikametine Yönlendirilecektir. Palangalar Caddesi İstikametinden Gelen Akım Ortaköy Meydan İstikametine Yönlendirilecektir. Muvakkit Sokak Üzerinden Gelen Akım Ortaköy Meydan İstikametine Yönlendirilecektir. Nuhkuyusu Caddesi, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü.

AVRASYA TÜNELİ TRAFİĞE KAPALI MI 3 KASIM?

46. İstanbul Maratonu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden başlayacak ve Sultanahmet Meydanı'nda sona erecek.

Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre Avrasya Tüneli çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak.